بعد ساعات قليلة من إصدارها... أغنية نجوى كرم الجديدة تتصدر الترند (فيديو)

طرحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم فيديو كليب أغنية "لو سألوا حبيبي" الّذي نشرته شركة روتانا عبر حسابها على يوتيوب، وذلك وفق ما جاء في موقع " فوشيا ".

ونشرت كرم عبر حسابها على منصة "إكس" X (تويتر سابقاً)، مقطعاً من الفيديو الكليب الّذي صوّره المخرج دان حداد، وكتبت: "لو سألوا حبيبي هي ثمرة تعاملي الأوّل مع الموسيقار الدكتور طلال وسموّ الأمير بدر بن عبد المحسن، بتمنى تعجبكم".

وتصدر اسم الأغنية الجديدة خانة "الترند" على المنصة نفسها بعد ساعات قليلة من صدورها، ما دفع كرم إلى مشاركة ردود أفعال جمهورها الذين أثنوا على الأغنية وأدائها.

والجدير ذكره أن أغنية "لو سألوا حبيبي" هي التعاون الأول للفنانة اللبنانية مع الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن والموسيقار الدكتور طلال، كما أنها من توزيع فادي جيجي.