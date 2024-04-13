الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الفنانة سيرين عبد النور تشارك مقطع فيديو مؤثر لابنها كريستيانو... هذا ما فعله الأخير أمام صورة جدته الراحلة! (صور)

فنّ
2024-04-13 | 06:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الفنانة سيرين عبد النور تشارك مقطع فيديو مؤثر لابنها كريستيانو... هذا ما فعله الأخير أمام صورة جدته الراحلة! (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الفنانة سيرين عبد النور تشارك مقطع فيديو مؤثر لابنها كريستيانو... هذا ما فعله الأخير أمام صورة جدته الراحلة! (صور)

الفنانة سيرين عبد النور تشارك مقطع فيديو مؤثر لابنها كريستيانو... هذا ما فعله الأخير أمام صورة جدته الراحلة! (صور)

نشرت ليلة أمس الفنانة سيرين عبد النور مقطع فيديو عبر خاصية الستوري على حسابها على منصة انستغرام، ظهر من خلالها ابنها كريستيانو بلقطة مؤثرة وهو يصلي لجدته الراحلة.

وفي التفاصيل، ظهر كريستيانو ساجدًا أمام صورة جدته "سيلفي قطوف" حيث قدّم الصلاة لراحة نفسها، وذلك بالتزامن مع عيد ميلاد الأخيرة.

وكانت قد نشرت سيرين صورة مؤثرة لها مع شقيقتها "سابين نحاس" ووالدتهما، حيث عايدتها من خلالها وكتبت: "نيالك يا ماما اليوم عم تعيدي عيدك بملكوت ربنا".

كما أرفقت الصورة بالآية التالية: "وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون في ما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع في ما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت".

ويُذكر أن والدة سيرين كانت قد تُوفيت مؤخرا بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
 
 
 
 

آخر الأخبار

فنّ

سيرين

النور

تشارك

فيديو

لابنها

كريستيانو...

الأخير

الراحلة!

(صور)

ديفيد بيكهام لأبنائه الثلاثة: "احرصوا على الاعتناء بشقيقتكم الصغيرة" (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-04-01

الموت يفجع الفنانة سيرين عبد النور... وبهذه الكلمات المؤثرة ودعت والدتها (صورة)

LBCI
منوعات
2024-04-12

كلب يقاطع بثاً مباشراً... تغوط على طاولة المذيعة أمام المشاهدين: كيف كان ردّ فعلها؟ (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-04-05

الكلمات الأخيرة لوالدة سيرين عبد النور قبل وفاتها

LBCI
فنّ
2024-04-03

نادين الراسي تنهار بالبكاء بين أحضان ماجدة الرومي في عزاء والدة سيرين عبد النور (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:00

ديفيد بيكهام لأبنائه الثلاثة: "احرصوا على الاعتناء بشقيقتكم الصغيرة" (صورة)

LBCI
موضة وجمال
02:30

بعد صراع من المرض... رحيل الأيقونة في عالم الأزياء روبيرتو كافالي: وصورة تجمعه بهيفاء وهبي (صورة)

LBCI
اخبار البرامج
15:50

علّمته درساً لن ينساه... هذا ما كشفه وليد توفيق عن قصة أغنية "تجي نقسم القمر"

LBCI
اخبار البرامج
15:30

وليد توفيق يتحدّث عن البلد الّذي غيّر مسيرته الفنية إلى الأبد... وماذا قال عن داعميه؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-04-11

المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة

LBCI
موضة وجمال
11:50

استوحت الفستان من عالم "التنس"... إطلالة زندايا بالأبيض تُبهر الجماهير (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

جبيل وميفوق تودعان باسكال سليمان ومشاركة سياسية وروحية كبيرة

LBCI
آخر الأخبار
13:05

الولايات المتحدة ترسل تعزيزات إلى الشرق الأوسط وسط مخاوف من هجوم إيراني

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:10

الحرس الثوري الإيراني يعلن الاستيلاء على سفينة "مرتبطة" باسرائيل في الخليج

LBCI
أخبار دولية
03:20

السوداني يغادر إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية

LBCI
أخبار لبنان
02:34

ميقاتي من بكركي: جريمة قتل سليمان مدانة... والدولة هي قارب الإنقاذ

LBCI
أخبار دولية
15:20

بايدن لإيران.. "لا تفعلوا ذلك"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

إسرائيل تدخل ذروة حال الذعر والقلق والجهوزية في مواجهة إحتمال رد إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

كيف تستعد القيادة الإيرانية للرد على ضرب قنصليتها في دمشق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

هل البيت الابيض على علم بمعطيات الرد الإيراني المتوقع على إسرائيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

إسرائيل قلقة..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

كيف هي استعدادات إسرائيل لضربة ايرانية محتملة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:55

إيران هاجمت بطائرة مروحية سفينة مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية بالقرب من مضيق هرمز

LBCI
اقتصاد
09:31

مصرف لبنان يحذر من تبعات التأخر في معالجة ملفات الدعم والازمة المصرفية

LBCI
أخبار دولية
11:47

عقوبات أميركية على أبو عبيدة ومسؤولين بوحدة الطائرات المسيرة بحماس

LBCI
آخر الأخبار
16:41

وكالة رويترز تبلغ موظفيها في البصرة أن الصواريخ الإيرانية ستمر من أجواء المدينة وتطلب منهم الاستعداد

LBCI
آخر الأخبار
05:47

إذاعة الجيش الإسرائيلي: السفينة التي هاجمتها القوات الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية

LBCI
صحف اليوم
14:59

مولوي لـ"الشرق الأوسط": التحقيقات بمقتل باسكال سليمان لا تزال أولية...وهناك مسؤولية على سوريا لملاحقة العصابات

LBCI
صحف اليوم
23:55

اغتيال سرور... كمين مالي نصبته امرأة ببصمات "الموساد" (الشرق الأوسط)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

محمد سرور استدرج بكمين محكم في جريمة منظمة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More