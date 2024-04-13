الفنانة سيرين عبد النور تشارك مقطع فيديو مؤثر لابنها كريستيانو... هذا ما فعله الأخير أمام صورة جدته الراحلة! (صور)

الفنانة سيرين عبد النور تشارك مقطع فيديو مؤثر لابنها كريستيانو... هذا ما فعله الأخير أمام صورة جدته الراحلة! (صور)

نشرت ليلة أمس الفنانة سيرين عبد النور مقطع فيديو عبر خاصية الستوري على حسابها على منصة انستغرام، ظهر من خلالها ابنها كريستيانو بلقطة مؤثرة وهو يصلي لجدته الراحلة.



وفي التفاصيل، ظهر كريستيانو ساجدًا أمام صورة جدته "سيلفي قطوف" حيث قدّم الصلاة لراحة نفسها، وذلك بالتزامن مع عيد ميلاد الأخيرة.



وكانت قد نشرت سيرين صورة مؤثرة لها مع شقيقتها "سابين نحاس" ووالدتهما، حيث عايدتها من خلالها وكتبت: "نيالك يا ماما اليوم عم تعيدي عيدك بملكوت ربنا".



كما أرفقت الصورة بالآية التالية: "وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون في ما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع في ما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت".



ويُذكر أن والدة سيرين كانت قد تُوفيت مؤخرا بعد صراع طويل مع مرض السرطان.