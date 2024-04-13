الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

للمرة الأولى... نادين نسيب نجيم تتحدث بصراحة عما واجهته في السنوات الخمس الفائتة: من الطلاق وصولًا إلى الحضانة!

فنّ
2024-04-13 | 15:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
للمرة الأولى... نادين نسيب نجيم تتحدث بصراحة عما واجهته في السنوات الخمس الفائتة: من الطلاق وصولًا إلى الحضانة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
للمرة الأولى... نادين نسيب نجيم تتحدث بصراحة عما واجهته في السنوات الخمس الفائتة: من الطلاق وصولًا إلى الحضانة!

للمرة الأولى... نادين نسيب نجيم تتحدث بصراحة عما واجهته في السنوات الخمس الفائتة: من الطلاق وصولًا إلى الحضانة!

استضاف الإعلامي محمد قيس في حلقة خاصة من "عندي سؤال" تحت عنوان "في العيد" الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر شاشة الـLBCI وقتاة ومنصة المشهد.

وفي التفاصيل، تحدثت نجيم عن النعم التي تزين حياتها وذكرت طفليها على رأس القائمة، وأنها ممتنة لعودتها إلى الحياة مرة جديدة بعد انفجار المرفأ وهي فخورة بمسيرتها الفنية الناجحة التي سوف تقارب الـ20 عامًا.

وفي هذا السياق، عبّرت نجيم عن احتياجها أحيانًا إلى القليل من السلام ضمن حياتها الشخصية والمهنية لأنها محاطة دائما بالسلبية والحملات الالكترونية، ولكنها باتت تتقبل هذا الأمر بسبب المرحلة المتقدّمة التي وصلت إليها.

وقالت نجيم إنه رغم تحضيرها مسبقًا لموضوع طلاقها، إلا أنها لم تتحضر لهذا الهجوم الالكتروني وهذا الكم الهائل من الكره، الحقد والإشاعات على مدى السنوات الخمس الفائتة بالإضافة إلى محاولات أخذ طفليها منها.

أما بالنسبة للحضانة، فنجيم ربجت معركة الحضانة إلا أنها كانت محاصرة من قبل طليقها "هادي أسمر" حيث حاول ابتكار الشائعات وتسريب صور لها لكسب هذه المعركة ولكن المحاولات باءت بالفشل.

وكشفت نجيم أن هذه المشاكل أثرت على صحتها وسمعتها، حيث اكتسبت 12 كيلو إضافيًا، خاضت علاج الهرمونات وعانت من احتباس الماء في جسمها، ولم تعد ناشطة لفترات من الوقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنها كانت تخشى مما ستواجهه، وكان سبيلها الوحيد الصلاة والدعاء.

وكشفت نجيم أنها هي من طلبت الطلاق حينها لأسباب عدة والنتيجة كانت واحدة، وليست نادمة على اتخاذ هذا القرار، والمسامحة لم تعد ضمن حساباتها في هذه المرة، لأنها تعلمت من أخطائها السابقة.

واعتقدت نجيم أن السبب الأساسي خلف هذا الهجوم، كان قرارها في الحب من جديد والارتباط بخطيبها الحالي "ناريغ ناربيكيان"، كما نفت الشائعات التي قالت إن زوجها كان ينتج لها الأعمال وهو من صنع مسيرتها الفنية، مشددة أنها هي من صنعت هويتها الفنية بنفسها.

وكشفت نجيم أن علاقتها بخطيبها ناريغ تخطت الكثير من الصعوبات والمشاكل، خصوصًا في ظل معركتها مع حضانة طفليها، ضغط المجتمع، معارضة المحيط وانفجار المرفأ وخسارة الكثير من أموالهما في البنوك بعد الأزمة الاقتصادية في لبنان.

وكشفت نجيم أنها ممنوعة من السفر مع طفليها، لأن طليقها فرض قرار منع سفر بشأنهما كما أن الشرط لإزالة هذا القرار هو الانفصال عن خطيبها.

آخر الأخبار

فنّ

اخبار البرامج

الأولى...

نادين

تتحدث

بصراحة

واجهته

السنوات

الخمس

الفائتة:

الطلاق

وصولًا

الحضانة!

LBCI التالي
ديفيد بيكهام لأبنائه الثلاثة: "احرصوا على الاعتناء بشقيقتكم الصغيرة" (صورة)
بعد صراع من المرض... رحيل الأيقونة في عالم الأزياء روبيرتو كافالي: وصورة تجمعه بهيفاء وهبي (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
15:40

"لهذا السبب لم يشارك قصي خولي ضمن بطولة مسلسل 2024... ولم يكن طموحي التمثيل": هذا ما كشفته نادين نسيب نجيم!

LBCI
فنّ
2024-04-12

ريهانا تتحدث للمرة الأولى عن علاقتها مع "آساب روكي" : "أفضل قرار اتخذناه على الإطلاق"

LBCI
فنّ
2024-04-02

نادين نسيب نجيم تواسي سيرين عبد النور: "زعلت لخبر وفاة الوالدة"

LBCI
فنّ
2024-03-29

"ما حدا بينسى المقاطعة والحياد خيانة"... محمد عطية يتحدّث عن غزة ورأيه بتصرفات نادين نسيب نجيم ومعتز عزايزة (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
15:40

"لهذا السبب لم يشارك قصي خولي ضمن بطولة مسلسل 2024... ولم يكن طموحي التمثيل": هذا ما كشفته نادين نسيب نجيم!

LBCI
فنّ
15:15

وصول النجمة المصرية يسرا إلى بيروت لمشاركتها في المهرجان الدولي لسينما المرأة... وهذا ما قالته! (فيديو)

LBCI
فنّ
06:25

الفنانة سيرين عبد النور تشارك مقطع فيديو مؤثر لابنها كريستيانو... هذا ما فعله الأخير أمام صورة جدته الراحلة! (صور)

LBCI
فنّ
04:00

ديفيد بيكهام لأبنائه الثلاثة: "احرصوا على الاعتناء بشقيقتكم الصغيرة" (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-04-12

امرأة حامل تتشاجر مع حماتها لحظة إعلانها عن اسم المولود... إليكم ما حصل!

LBCI
عالم الطبخ
2023-12-15

فطيرة الكيش مع سلطة الباناشيه اللذيذة... على طريقة الشيف فادي زغيب!

LBCI
خبر كاذب
2023-06-23

توضيح من وزارة الزراعة حول حركة أسماك القرش في السواحل اللبنانية

LBCI
فنّ
2024-03-30

رحلة انتقام الهرايسي مستمرّة في العربجي... طارق مرعشلي ضيف "قبل وبعد بودكاست" مع دومينيك أبو حنا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:01

الجيش الإسرائيلي: ايران شنت هجوماً علينا ونتحرّك ضد عمليات إطلاق

LBCI
أخبار دولية
16:26

فيديوهات تظهر المسيرات الايرانية باتجاه اسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:38

سفينة بيد إيران.. والسبب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

وسام الاستحقاق الوطني من رتبة ضابط أكبر للشاعرة والكاتبة من أصول لبنانية فينوس خوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مسرحية وجدي معّوض ممنوعة في بيروت

LBCI
رياضة
13:42

في حياته ووفاته لاعب الفوتبول الاميركي او جي سيمبسون يتصدر اخبار وسائل الاعلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

جريمة قتل باسكال سليمان أشعلت الشارع وأطفأت الـ Delivery

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

انتخابات المهندسين معركة سياسية بتلوينة نقابية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

باسيل يدعو الى قرار دولي لحماية لبنان من الحرب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:13

الجيش الإسرائيلي: الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات وسنمنع اي مسيرة من بلوغ اسرائيل لكن ننبه إلى أن الدفاع لن يكون 100%

LBCI
خبر عاجل
15:54

إيران تشن هجوما على اسرائيل عبر إطلاق عشرات المسيرات

LBCI
خبر عاجل
17:13

وزارة الاشغال: الأجواء اللبنانية أغلقت أمام الطائرات الآتية والمغادرة والعابرة للأجواء اللبنانية اعتباراً من الساعة الواحدة من فجر الأحد

LBCI
خبر عاجل
05:55

إيران هاجمت بطائرة مروحية سفينة مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية بالقرب من مضيق هرمز

LBCI
خبر عاجل
16:17

رويترز: عدد من المسيرات يحلق من اتجاه إيران فوق محافظة السليمانية العراقية

LBCI
أخبار دولية
16:26

فيديوهات تظهر المسيرات الايرانية باتجاه اسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
05:47

إذاعة الجيش الإسرائيلي: السفينة التي هاجمتها القوات الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية

LBCI
آخر الأخبار
16:41

مصدران أمنيان لرويترز: الدفاع الجوي الأردني مستعد لاعتراض وإسقاط أي مسيرات أو طائرات إيرانية تنتهك مجاله الجوي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More