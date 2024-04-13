للمرة الأولى... نادين نسيب نجيم تتحدث بصراحة عما واجهته في السنوات الخمس الفائتة: من الطلاق وصولًا إلى الحضانة!

للمرة الأولى... نادين نسيب نجيم تتحدث بصراحة عما واجهته في السنوات الخمس الفائتة: من الطلاق وصولًا إلى الحضانة!

استضاف الإعلامي محمد قيس في حلقة خاصة من "عندي سؤال" تحت عنوان "في العيد" الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر شاشة الـLBCI وقتاة ومنصة المشهد.



وفي التفاصيل، تحدثت نجيم عن النعم التي تزين حياتها وذكرت طفليها على رأس القائمة، وأنها ممتنة لعودتها إلى الحياة مرة جديدة بعد انفجار المرفأ وهي فخورة بمسيرتها الفنية الناجحة التي سوف تقارب الـ20 عامًا.



وفي هذا السياق، عبّرت نجيم عن احتياجها أحيانًا إلى القليل من السلام ضمن حياتها الشخصية والمهنية لأنها محاطة دائما بالسلبية والحملات الالكترونية، ولكنها باتت تتقبل هذا الأمر بسبب المرحلة المتقدّمة التي وصلت إليها.



وقالت نجيم إنه رغم تحضيرها مسبقًا لموضوع طلاقها، إلا أنها لم تتحضر لهذا الهجوم الالكتروني وهذا الكم الهائل من الكره، الحقد والإشاعات على مدى السنوات الخمس الفائتة بالإضافة إلى محاولات أخذ طفليها منها.



أما بالنسبة للحضانة، فنجيم ربجت معركة الحضانة إلا أنها كانت محاصرة من قبل طليقها "هادي أسمر" حيث حاول ابتكار الشائعات وتسريب صور لها لكسب هذه المعركة ولكن المحاولات باءت بالفشل.



وكشفت نجيم أن هذه المشاكل أثرت على صحتها وسمعتها، حيث اكتسبت 12 كيلو إضافيًا، خاضت علاج الهرمونات وعانت من احتباس الماء في جسمها، ولم تعد ناشطة لفترات من الوقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنها كانت تخشى مما ستواجهه، وكان سبيلها الوحيد الصلاة والدعاء.



وكشفت نجيم أنها هي من طلبت الطلاق حينها لأسباب عدة والنتيجة كانت واحدة، وليست نادمة على اتخاذ هذا القرار، والمسامحة لم تعد ضمن حساباتها في هذه المرة، لأنها تعلمت من أخطائها السابقة.



واعتقدت نجيم أن السبب الأساسي خلف هذا الهجوم، كان قرارها في الحب من جديد والارتباط بخطيبها الحالي "ناريغ ناربيكيان"، كما نفت الشائعات التي قالت إن زوجها كان ينتج لها الأعمال وهو من صنع مسيرتها الفنية، مشددة أنها هي من صنعت هويتها الفنية بنفسها.



وكشفت نجيم أن علاقتها بخطيبها ناريغ تخطت الكثير من الصعوبات والمشاكل، خصوصًا في ظل معركتها مع حضانة طفليها، ضغط المجتمع، معارضة المحيط وانفجار المرفأ وخسارة الكثير من أموالهما في البنوك بعد الأزمة الاقتصادية في لبنان.



وكشفت نجيم أنها ممنوعة من السفر مع طفليها، لأن طليقها فرض قرار منع سفر بشأنهما كما أن الشرط لإزالة هذا القرار هو الانفصال عن خطيبها.