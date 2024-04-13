"لهذا السبب لم يشارك قصي خولي ضمن بطولة مسلسل 2024... ولم يكن طموحي التمثيل": هذا ما كشفته نادين نسيب نجيم!

"لهذا السبب لم يشارك قصي خولي ضمن بطولة مسلسل 2024... ولم يكن طموحي التمثيل": هذا ما كشفته نادين نسيب نجيم!

استضاف الإعلامي محمد قيس في حلقة خاصة من "عندي سؤال" تحت عنوان "في العيد" الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر شاشة الـLBCI وقتاة ومنصة المشهد.



وفي التفاصيل، شرحت نجيم أن مسلسل "وأخيرًا" كان عملا ناجحا وحقق أرقامًا عالية من حيث المشاهدات، وتضمن بعض الهفوات كأي عمل درامي كان له إيجابياته وسلبياته.



وشددت نجيم أنه لا يوجد خلاف بينها وبين الممثل "قصي خولي" وعندما طُرحت فكرة الجزء الثاني من مسلسل 2020 شرحت لها شركة الصباح أن القصة الأساسية تدور حول النقيب سما وابنتها ويجب أن تكمل القصة مع رواسب قضية 2020 من الجزء الأول.



وعندما سألها الإعلامي محمد قيس عن موقفها بحال حصل معها الموقف نفسه، شرحت نجيم أنها تعرّضت لهذا الموقف مع مسلسل الهيبة لأن البطولة كانت مرتكزة على الرجل بصورة أساسية، وهي تقبلت ذلك كونه كان منطقيًّا.



واعترفت نجيم بأنها تقوم بالارتجال في الكثير من الأحيان ضمن مشاهدها التمثيلية وهذا الأمر ليس له علاقة له بمدى قوة علاقتها بشركة الصباح، بل من حق كل ممثل الارتجال ضمن موافقة المخرج.



كذلك، صرّحت نجيم أنها ارتجلت كثيرًا في مسلسل "وأخيرًا" وكادت أن تنسحب من المسلسل ولكن بعد جلسات عدة من إعادة كتابة السيناريو تراجعت عن قرارها.



وأوضحت نجيم أنها لم تقم بعمليات التجميل ولكنها قامت بالتعديلات التجميلية لمعالجة تكاوينها وجمالها، خصوصًا بعد مرورها بتجارب صحية صعبة وتشوه وجهها بعد انفجار المرفأ.



وأعلنت نجيم أن علامتها التجارية "نادين نجيم بيوتي" سوف تبصر النور قريبا وذلك بعد أسابيع قليلة ومعدودة، ولكنها ليست فقط منتجات للمكياج إنما تتضمن رسائل مهمة وداعمة للمرأة.



وأخيرًا، كشفت نجيم أنه لم يكن ضمن طموحاتها وأحلامها دخول مهنة التمثيل، بل كانت تحب أن تصبح طبيبة ولو عاد بها الزمان إلى الوراء لكانت كررت تجربة المشاركة في مسابقة ملكة جمال لبنان ولكنها كانت درست الطب وابتعدت عن الأضواء.