الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"لهذا السبب لم يشارك قصي خولي ضمن بطولة مسلسل 2024... ولم يكن طموحي التمثيل": هذا ما كشفته نادين نسيب نجيم!
فنّ
2024-04-13 | 15:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"لهذا السبب لم يشارك قصي خولي ضمن بطولة مسلسل 2024... ولم يكن طموحي التمثيل": هذا ما كشفته نادين نسيب نجيم!
"لهذا السبب لم يشارك قصي خولي ضمن بطولة مسلسل 2024... ولم يكن طموحي التمثيل": هذا ما كشفته نادين نسيب نجيم!
استضاف الإعلامي محمد قيس في حلقة خاصة من "عندي سؤال" تحت عنوان "في العيد" الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر شاشة الـLBCI وقتاة ومنصة المشهد.
وفي التفاصيل، شرحت نجيم أن مسلسل "وأخيرًا" كان عملا ناجحا وحقق أرقامًا عالية من حيث المشاهدات، وتضمن بعض الهفوات كأي عمل درامي كان له إيجابياته وسلبياته.
وشددت نجيم أنه لا يوجد خلاف بينها وبين الممثل "قصي خولي" وعندما طُرحت فكرة الجزء الثاني من مسلسل 2020 شرحت لها شركة الصباح أن القصة الأساسية تدور حول النقيب سما وابنتها ويجب أن تكمل القصة مع رواسب قضية 2020 من الجزء الأول.
وعندما سألها الإعلامي محمد قيس عن موقفها بحال حصل معها الموقف نفسه، شرحت نجيم أنها تعرّضت لهذا الموقف مع مسلسل الهيبة لأن البطولة كانت مرتكزة على الرجل بصورة أساسية، وهي تقبلت ذلك كونه كان منطقيًّا.
واعترفت نجيم بأنها تقوم بالارتجال في الكثير من الأحيان ضمن مشاهدها التمثيلية وهذا الأمر ليس له علاقة له بمدى قوة علاقتها بشركة الصباح، بل من حق كل ممثل الارتجال ضمن موافقة المخرج.
كذلك، صرّحت نجيم أنها ارتجلت كثيرًا في مسلسل "وأخيرًا" وكادت أن تنسحب من المسلسل ولكن بعد جلسات عدة من إعادة كتابة السيناريو تراجعت عن قرارها.
وأوضحت نجيم أنها لم تقم بعمليات التجميل ولكنها قامت بالتعديلات التجميلية لمعالجة تكاوينها وجمالها، خصوصًا بعد مرورها بتجارب صحية صعبة وتشوه وجهها بعد انفجار المرفأ.
وأعلنت نجيم أن علامتها التجارية "نادين نجيم بيوتي" سوف تبصر النور قريبا وذلك بعد أسابيع قليلة ومعدودة، ولكنها ليست فقط منتجات للمكياج إنما تتضمن رسائل مهمة وداعمة للمرأة.
وأخيرًا، كشفت نجيم أنه لم يكن ضمن طموحاتها وأحلامها دخول مهنة التمثيل، بل كانت تحب أن تصبح طبيبة ولو عاد بها الزمان إلى الوراء لكانت كررت تجربة المشاركة في مسابقة ملكة جمال لبنان ولكنها كانت درست الطب وابتعدت عن الأضواء.
آخر الأخبار
فنّ
اخبار البرامج
السبب
يشارك
بطولة
مسلسل
2024...
طموحي
التمثيل":
كشفته
نادين
نجيم!
التالي
ديفيد بيكهام لأبنائه الثلاثة: "احرصوا على الاعتناء بشقيقتكم الصغيرة" (صورة)
بعد صراع من المرض... رحيل الأيقونة في عالم الأزياء روبيرتو كافالي: وصورة تجمعه بهيفاء وهبي (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-03-19
نادين خوري: كدت انسحب من "العربجي ٢" لهذا السبب! (فيديو)
فنّ
2024-03-19
نادين خوري: كدت انسحب من "العربجي ٢" لهذا السبب! (فيديو)
0
منوعات
2024-04-04
"الحلو مر" مشروب رمضاني يقاوم العطش ويتحدى الزمن في السودان... ولهذا السبب يقطعون الطريق قبيل الإفطار!
منوعات
2024-04-04
"الحلو مر" مشروب رمضاني يقاوم العطش ويتحدى الزمن في السودان... ولهذا السبب يقطعون الطريق قبيل الإفطار!
0
فنّ
2024-04-02
نادين نسيب نجيم تواسي سيرين عبد النور: "زعلت لخبر وفاة الوالدة"
فنّ
2024-04-02
نادين نسيب نجيم تواسي سيرين عبد النور: "زعلت لخبر وفاة الوالدة"
0
فنّ
2024-03-29
"ما حدا بينسى المقاطعة والحياد خيانة"... محمد عطية يتحدّث عن غزة ورأيه بتصرفات نادين نسيب نجيم ومعتز عزايزة (فيديو)
فنّ
2024-03-29
"ما حدا بينسى المقاطعة والحياد خيانة"... محمد عطية يتحدّث عن غزة ورأيه بتصرفات نادين نسيب نجيم ومعتز عزايزة (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
15:23
للمرة الأولى... نادين نسيب نجيم تتحدث بصراحة عما واجهته في السنوات الخمس الفائتة: من الطلاق وصولًا إلى الحضانة!
فنّ
15:23
للمرة الأولى... نادين نسيب نجيم تتحدث بصراحة عما واجهته في السنوات الخمس الفائتة: من الطلاق وصولًا إلى الحضانة!
0
فنّ
15:15
وصول النجمة المصرية يسرا إلى بيروت لمشاركتها في المهرجان الدولي لسينما المرأة... وهذا ما قالته! (فيديو)
فنّ
15:15
وصول النجمة المصرية يسرا إلى بيروت لمشاركتها في المهرجان الدولي لسينما المرأة... وهذا ما قالته! (فيديو)
0
فنّ
06:25
الفنانة سيرين عبد النور تشارك مقطع فيديو مؤثر لابنها كريستيانو... هذا ما فعله الأخير أمام صورة جدته الراحلة! (صور)
فنّ
06:25
الفنانة سيرين عبد النور تشارك مقطع فيديو مؤثر لابنها كريستيانو... هذا ما فعله الأخير أمام صورة جدته الراحلة! (صور)
0
فنّ
04:00
ديفيد بيكهام لأبنائه الثلاثة: "احرصوا على الاعتناء بشقيقتكم الصغيرة" (صورة)
فنّ
04:00
ديفيد بيكهام لأبنائه الثلاثة: "احرصوا على الاعتناء بشقيقتكم الصغيرة" (صورة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-04-12
المقاومة الإسلامية: قصف مرابض مدفعية الجيش الاسرائيلي في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا
آخر الأخبار
2024-04-12
المقاومة الإسلامية: قصف مرابض مدفعية الجيش الاسرائيلي في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا
0
آخر الأخبار
11:34
المقاومة الاسلامية تستهدف شتولا بالصواريخ في الجليل الغربي
آخر الأخبار
11:34
المقاومة الاسلامية تستهدف شتولا بالصواريخ في الجليل الغربي
0
آخر الأخبار
17:47
وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر مطلع: إطلاق الدفعة الأولى من الصواريخ الباليستية نحو الأراضي المحتلة
آخر الأخبار
17:47
وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر مطلع: إطلاق الدفعة الأولى من الصواريخ الباليستية نحو الأراضي المحتلة
0
أخبار لبنان
2024-04-08
"الاعتدال الوطني": حادثة اختطاف منسق القوات اللبنانية بالعمل الجبان
أخبار لبنان
2024-04-08
"الاعتدال الوطني": حادثة اختطاف منسق القوات اللبنانية بالعمل الجبان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:01
الجيش الإسرائيلي: ايران شنت هجوماً علينا ونتحرّك ضد عمليات إطلاق
أخبار دولية
17:01
الجيش الإسرائيلي: ايران شنت هجوماً علينا ونتحرّك ضد عمليات إطلاق
0
أخبار دولية
16:26
فيديوهات تظهر المسيرات الايرانية باتجاه اسرائيل
أخبار دولية
16:26
فيديوهات تظهر المسيرات الايرانية باتجاه اسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
15:38
سفينة بيد إيران.. والسبب؟
تقارير نشرة الاخبار
15:38
سفينة بيد إيران.. والسبب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وسام الاستحقاق الوطني من رتبة ضابط أكبر للشاعرة والكاتبة من أصول لبنانية فينوس خوري
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وسام الاستحقاق الوطني من رتبة ضابط أكبر للشاعرة والكاتبة من أصول لبنانية فينوس خوري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مسرحية وجدي معّوض ممنوعة في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مسرحية وجدي معّوض ممنوعة في بيروت
0
رياضة
13:42
في حياته ووفاته لاعب الفوتبول الاميركي او جي سيمبسون يتصدر اخبار وسائل الاعلام
رياضة
13:42
في حياته ووفاته لاعب الفوتبول الاميركي او جي سيمبسون يتصدر اخبار وسائل الاعلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
جريمة قتل باسكال سليمان أشعلت الشارع وأطفأت الـ Delivery
تقارير نشرة الاخبار
13:39
جريمة قتل باسكال سليمان أشعلت الشارع وأطفأت الـ Delivery
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
انتخابات المهندسين معركة سياسية بتلوينة نقابية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
انتخابات المهندسين معركة سياسية بتلوينة نقابية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
باسيل يدعو الى قرار دولي لحماية لبنان من الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:30
باسيل يدعو الى قرار دولي لحماية لبنان من الحرب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
16:13
الجيش الإسرائيلي: الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات وسنمنع اي مسيرة من بلوغ اسرائيل لكن ننبه إلى أن الدفاع لن يكون 100%
خبر عاجل
16:13
الجيش الإسرائيلي: الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات وسنمنع اي مسيرة من بلوغ اسرائيل لكن ننبه إلى أن الدفاع لن يكون 100%
2
خبر عاجل
15:54
إيران تشن هجوما على اسرائيل عبر إطلاق عشرات المسيرات
خبر عاجل
15:54
إيران تشن هجوما على اسرائيل عبر إطلاق عشرات المسيرات
3
خبر عاجل
17:13
وزارة الاشغال: الأجواء اللبنانية أغلقت أمام الطائرات الآتية والمغادرة والعابرة للأجواء اللبنانية اعتباراً من الساعة الواحدة من فجر الأحد
خبر عاجل
17:13
وزارة الاشغال: الأجواء اللبنانية أغلقت أمام الطائرات الآتية والمغادرة والعابرة للأجواء اللبنانية اعتباراً من الساعة الواحدة من فجر الأحد
4
خبر عاجل
05:55
إيران هاجمت بطائرة مروحية سفينة مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية بالقرب من مضيق هرمز
خبر عاجل
05:55
إيران هاجمت بطائرة مروحية سفينة مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية بالقرب من مضيق هرمز
5
خبر عاجل
16:17
رويترز: عدد من المسيرات يحلق من اتجاه إيران فوق محافظة السليمانية العراقية
خبر عاجل
16:17
رويترز: عدد من المسيرات يحلق من اتجاه إيران فوق محافظة السليمانية العراقية
6
أخبار دولية
16:26
فيديوهات تظهر المسيرات الايرانية باتجاه اسرائيل
أخبار دولية
16:26
فيديوهات تظهر المسيرات الايرانية باتجاه اسرائيل
7
آخر الأخبار
05:47
إذاعة الجيش الإسرائيلي: السفينة التي هاجمتها القوات الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية
آخر الأخبار
05:47
إذاعة الجيش الإسرائيلي: السفينة التي هاجمتها القوات الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية
8
آخر الأخبار
16:41
مصدران أمنيان لرويترز: الدفاع الجوي الأردني مستعد لاعتراض وإسقاط أي مسيرات أو طائرات إيرانية تنتهك مجاله الجوي
آخر الأخبار
16:41
مصدران أمنيان لرويترز: الدفاع الجوي الأردني مستعد لاعتراض وإسقاط أي مسيرات أو طائرات إيرانية تنتهك مجاله الجوي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More