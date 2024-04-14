وفاة الممثلة المصرية المعتزلة شيرين سيف النصر عن عمر 56 عاما

قالت مصادر عائلية إن الممثلة المصرية المعتزلة "شيرين سيف النصر" توفيت عن عمر ناهز الـ56 عاما وجرت مراسم دفنها في هدوء.

وكتب "شريف سيف النصر" الأخ غير الشقيق للفنانة الراحلة عبر حسابه الشخصي على منصة فيسبوك "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة الغير شقيقة الفنانة شيرين إلهام سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة".

وكانت شيرين المولودة في تشرين الثاني 1967 قد توقفت منذ أكثر من 15 عاما عن تقديم أي أعمال فنية بعدما شاركت في عدد من الأفلام والمسلسلات الناجحة مع كبار الفنانين المصريين.

ومن أبرز أفلامها السينمائية "سواق الهانم" أمام الراحل "أحمد زكي" و"النوم في العسل" و"أمير الظلام" أمام "عادل إمام".

وعلى شاشة التلفزيون كان أنجح أعمالها مسلسل "ومن الذي لا يحب فاطمة" عن قصة للكاتب الكبير "أنيس منصور" كما قدمت مسلسلات "غاضبون وغاضبات" و"اللص الذي أحبه" و"على باب الوزير" والجزء الثاني من مسلسل "المال والبنون"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".