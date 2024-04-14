فارس اسكندر يحتفل بكتب كتابه بحفل عائلي... وهذه هي العروس (صور)

انتشرت في الساعات الفائتة مجموعة صور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من حفل كتب كتاب الكاتب والملحن اللبناني فارس اسكندر على الشابة هبة.

واقتصر على الاهل والاصدقاء، وفق ما تظهر الصور، وحضر الحفل والده الفنان محمد اسكندر.

وانهالت على الصور تعليقات محبي فارس اسكندر الذين تمنوا لهو ولعروسه التوفيق.