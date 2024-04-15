نصائح عملية من ميغان فوكس للسيدات العازبات: "الرجال يهدرون طاقتكنّ" (فيديو)

شاركت النجمة الأميركية ميغان فوكس بعض النصائح العملية مع النساء العازبات، بعد مرور شهر على إعلان فسخ خطوبتها من مغني الروك ماشين غان كيلي، وذلك وفق صحيفة " ديلي ميل " البريطانية.

ونصحت ميغان خلال مقابلة مع "إي نيوز" E! News السيّدات بعدم إهدار طاقتهنّ على الرّجال، وقالت: "لا أعرف إذا كنت الأفضل لتقديم النصائح، لأن نصيحتي شبيهة بتعلم مهارة أو تطوير هواية".

وتابعت ميغان التي أعادت نشر المقابلة عبر حسابها على انستغرام: "الرجال يستنزفون طاقتكنّ فقط، لذلك تحرّكن واستثمرن في ذاتكنّ".

ونشرت فوكس أيضاً مجموعة من الصور عبر حسابها على انستغرام السبت الفائت، ظهرت فيها وهي تقف أمام المرآة، وأرفقتها بعبارة "لهب مزدوج" التي اعتبرها البعض إشارة إلى خطيبها السابق التي كانت تصفه بـ "توأم الشعلة".

وبدأت فوكس بمواعدة كيلي لأول مرة في عام 2020 بعد لقائهما في موقع تصوير فيلم Midnight In The Switchgrass قبل إعلان خطوبتهما في عام 2022.