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إيراداته بلغت 25.7 مليون دولار... فيلم "سيفيل وور" الخيالي يحتل صدارة شباك التذاكر في أميركا (فيديو)

فنّ
2024-04-15 | 06:24
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إيراداته بلغت 25.7 مليون دولار... فيلم &quot;سيفيل وور&quot; الخيالي يحتل صدارة شباك التذاكر في أميركا (فيديو)
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إيراداته بلغت 25.7 مليون دولار... فيلم "سيفيل وور" الخيالي يحتل صدارة شباك التذاكر في أميركا (فيديو)

أعلنت شركة "إكزبيتر ريليشنز" الأحد أن فيلم "سيفيل وور" Civil War الذي تتناول حبكته الروائية المتخيّلة انهيار النظام العام في الولايات المتحدة احتلّ صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعد انطلاق عروضه، بحسب وكالة فرانس برس.
 
وأوضحت الشركة أن فيلم المخرج البريطاني أليكس غارلاند الذي تتولى بطولته الممثلة كيرستن دانست في دور مصوّرة صحافية خلال حرب أهلية ثانية بين الأميركيين على خلفية رئيس يواجه انفصالاً من ولايتَي كاليفورنيا وتكساس، حقق إيرادات بلغت 25,7 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا.
 
وقبل أشهر من الانتخابات الرئاسية، يصف الفيلم بواقعية كبيرة حال الفوضى والوحشية التي تسود الولايات المتحدة في ظل هذا النزاع المتخيّل.
 
وتراجع إلى المركز الثاني في الترتيب فيلم "غودزيلا x كونغ : ذي نيو امباير" ("Godzilla x Kong: The New Empire") بمداخيل بلغت 15,5 مليون دولار. وكان الفيلم الذي يتّحد فيه الوحش العملاق والغوريلا الشهير لمواجهة خطر يهدّد وجودهما، تبوأ صدارة شباك التذاكر مدى أسبوعين.
 
وبقيت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم "غوستباسترز: فروزن إمباير" ("Ghostbusters: Frozen Empire") الذي جمع 5,8 ملايين دولار. ويواجه "صائدو الأشباح" في هذا الجزء من السلسلة الشهيرة خطر عصر جليدي جديد.
 
وتقدّم إلى المركز الرابع فيلم الكوميديا والفنون القتالية "كونغ فو باندا 4" (Kung Fu Panda 4)، وهو الجزء الرابع من السلسلة التحريكية، مع إيرادات بلغت 5,5 ملايين دولار.
 
ورغم مرور سبعة أسابيع على انطلاق عروضه، حقق فيلم الخيال العلمي "دون: بارت تو" Dune: Part Two 4,3 ملايين دولار، مما جعله يرتقي من المركز السادس إلى الخامس. وبلغت المجموع التراكمي لمداخيل فيلم دوني فيلنوف 272 مليون دولار منذ طرحه في دور السينما في مطلع آذار الفائت.
 
 
 

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