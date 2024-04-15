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الفيلم المصري "رفعت عيني للسماء" ينضم للمشاركة في مهرجان "كان" ضمن "أسبوع النقاد"

فنّ
2024-04-15 | 13:18
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الفيلم المصري &quot;رفعت عيني للسماء&quot; ينضم للمشاركة في مهرجان &quot;كان&quot; ضمن &quot;أسبوع النقاد&quot;
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الفيلم المصري "رفعت عيني للسماء" ينضم للمشاركة في مهرجان "كان" ضمن "أسبوع النقاد"

الفيلم المصري "رفعت عيني للسماء" ينضم للمشاركة في مهرجان "كان" ضمن "أسبوع النقاد"

تضمّنت القائمة التي أعلنها منظّمو مهرجان كان السينما الاثنين للأعمال المدرجة ضمن "أسبوع النقّاد" الثالث والستين الموازي للمسابقة الرسمية افلاماً روائية أولى أو ثانية لمخرجيها من مصر وتايوان والأرجنتين وبلجيكا وسواها.

وبلغ مجموع الأفلام المختارة 11، من بينها سبعة ضمن المسابقة، تتولى اختيار الفائز بها لجنة تحكيم برئاسة "رودريغو سوروغوين"، أحد أبرز وجوه التجدد في السينما الإسبانية.

واشتهر هذا المخرج البالغ 42 عاماً في السنوات الأخيرة بأفلامه السوداء، ونال جائزة "غويا" لأفضل مخرج عام 2019.

ويشارك في المسابقة الفيلم المصري "رفعت عيني للسماء"، من إخراج "ندى رياض" و"أيمن الأمير"، وهو بحسب المنظمين "وثائقي عن مجموعة من الفنانات المصممات على تحقيق أحلامهن من دون رضى الرجال".

ومن بين الأعمال التي تضمها المسابقة فيلم تايواني هو الأول لمخرجه "كِف" بعنوان "لوكوست" عن تايوان عام 2019 في خضم ثورة شعبية "إلى جانب "شباب محبط يغريه خيار الأسلحة والعصابات". وينافس أيضاً فيلم أرجنتيني أول لمخرجه "فيديريكو لويس تاتشيلا" بعنوان "سيمون دي لا مونتانيا"، وهو دراما عن الإعاقة.

ويشارك في المنافسة مخرج فرنسي واحد فحسب هو "أنطوان شوفرولييه" عن فيلمه الطويل الأول "لا بامبا"، وهو شريط درامي مع "سيد العلمي" و"داميان بونار". أما الأفلام الفرنسية الأخرى فتعرض خارج المسابقة.

وانطلق "أسبوع النقاد" عام 1962، وهو أحد المسابقات الموازية لتلك الرئيسية في مهرجان كان السينمائي بجنوب فرنسا، مخصص لاكتشاف المواهب الجديدة، ويضم برنامجه أفلاماً هي الأولى أو الثانية لمخرجيها.

وتُقام الدورة الثالثة والستون لـ"أسبوع النقاد" من 15 إلى 23 أيار، فيما تمتد الدورة السابعة والسبعون لمهرجان كان من 14 إلى 25 من الشهر نفسه، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
 

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