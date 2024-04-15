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بطريقة مميزة وملفتة... "هيرميس" تعتذر من الفنانة هيفاء وهبي! (صور)
فنّ
2024-04-15 | 14:05
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بطريقة مميزة وملفتة... "هيرميس" تعتذر من الفنانة هيفاء وهبي! (صور)
بطريقة مميزة وملفتة... "هيرميس" تعتذر من الفنانة هيفاء وهبي! (صور)
قدَّمت شركة الحقائب الفاخرة "هيرمس"، اعتذارا للفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي" بطريقة مميزة وملفتة، بعد انتقاد الأخيرة لأحد فروع الشركة العالمية، في العاصمة الفرنسية، باريس.
وفي التفاصيل، عبّرت وهبي عبر خاصية الستوري مؤخرا على حسابها على منصة إنستغرام، عن انزعاجها مما وصفته بـ"المعاملة السيئة" داخل المحل في باريس.
ونصحت وهبي متابعيها بعدم التوجه إلى فرع شارع فوبورغ سانت أونوريه للتسوق، بل فضّلت التوجه إلى الفروع الأخرى.
وفي هذا السياق، نشرت وهبي مقطع فيديو أظهرت من خلاله الهدايا التي أرسلتها الشركة لها، حيث وصلتها حقيبة يد وردية من العلامة التجارية نفسها.
وكتبت وهبي وهي تستعرض الهدية التي تلقتها:" من هيرمس، آخر دلع."، وأضافت: "راضوني وأنا قلبي أبيض.. رضيت".
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