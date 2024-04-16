نجم بريطاني ينتظر طفله الأول: "أنا متحمس جداً لذلك"

نجم بريطاني ينتظر طفله الأول: "أنا متحمس جداً لذلك"



كشف الممثل البريطاني هنري كافيل أنه ينتظر طفله الأول من حبيبته نتالي فيسكوسو، وذلك وفق ما جاء في صحيفة " ديلي ميل " البريطانية.

ولفت كافيل خلال العرض الأول لفيلم The Ministry of Ungentlemanly Warfare يوم الاثنين الفائت إلى أنه ونتالي "متحمسان للغاية".

وقال كافيل عن الأبوة في العام 2017: "أريد أن أكون الأب الذي يركض خلف أطفاله ويتمتع أيضاً بصحة جيّدة".

وأصبحت علاقة كافيل وفيسكوسو رسمية في العام 2021، وظهرا معاً للمرة الأولى على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم Enola Holmes 2 في عام 2022.