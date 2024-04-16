رسالة رائعة من زياد برجي الى وائل كفوري.. والأخير: شهادة من نجم كلّو أخلاق

رسالة رائعة من زياد برجي الى وائل كفوري.. والأخير: شهادة من نجم كلّو أخلاق

هنّأ الفنان اللبناني زياد برجي زميله الفنان وائل كفوري على أغنيته الجديدة، وكتب رسالة رائعة عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق الصور انستغرام.

وفي التفاصيل، دوّن زياد برجي "ألف مبروك للنجم وائل كفوري على هالأغنية الرائعة والإحساس الخارق كالعادة، أغنية لبنانيّة من الطراز الرفيع، كلام رائع، لحن رائع، توزيع رائع، فيديو رائع. ألف مبروك من القلب وبالتوفيق الدائم ان شاء الله".

بدوره، أعاد النجم وائل كفوري نشر الستوري عبر حسابه، وردّ على زياد برجي قائلاً "شهادة من نجم وملحن لبناني كلّو أخلاق وبفتخر فيه".