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محمد رمضان يعتذر من الصحافيين في كواليس حفله: نعسان!
فنّ
2024-04-16 | 05:17
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محمد رمضان يعتذر من الصحافيين في كواليس حفله: نعسان!
محمد رمضان يعتذر من الصحافيين في كواليس حفله: نعسان!
أحيا النجم المصري محمد رمضان حفلاً جماهيرياً ناجحاً، وذلك في دبي بالإمارات العربيّة المتحدة.
واعتذر الفنان محمد رمضان عن إجراء أي لقاءات إعلاميّة على هامش حفله في دبي، واعتذر من أهل الصحافة في الكواليس مبرّراً السبب بأنّه يشعر بالنعاس.
ولفتت تقارير صحافيّة إلى أن التعب والنعاس سببهما التحضير لمدّة 3 أيام متواصلة من أجل الحفل.
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