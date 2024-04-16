"سوا من جديد"... ناصيف زيتون ورحمة رياض على الـLBCI أكيد (فيديو)

أطلق النجمان العربيان ناصيف زيتون ورحمة رياض جديدهما أغنية "ما في ليل"، بعد نشر مقطع مشوق للأغنية خلال الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

وستتم مشاهدة الأغنية، الّتي تأخذ طابعاً رومنسيا من كلمات فادي مرجان وتأليف حسن عيسى وتوزيع عمر صباغ، عبر شاشة الـLBCI "أكيد".

كما صُوّر الفيديو كليب الرسمي للأغنية في تركيا ولبنان، وهو من إخراج ريشا سركيس.

للاستماع إلى أغنية " ما في ليل" ومشاهدة الفيديو كليب اضغطوا على الفيديو أدناه.