ابن ليال عبود يقتحم مجال الغناء... شاهدوا الديو الأوّل بين الأم وابنها! (فيديو)

ابن ليال عبود يقتحم مجال الغناء... شاهدوا الديو الأوّل بين الأم وابنها! (فيديو)

أصدرت الفنانة اللبنانيّة ليال عبود أغنيتها الجديدة بعنوان "Fire" مع فنان الراب الشاب Javari في أولى تجاربه الفنيّة، وذلك على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج عادل سرحان. ولكم من هو Javari الّذي أطلّ مع ليال في أحدث أعمالها؟

تبيّن أن Javari هو الإسم الفنّي لجاد إبن ليال عبود الوحيد، والّذي اختار أن يقتحم مجال الغناء للمرّة الأولى مع والدته، وقد قام بكتابة كلمات مقاطع الراب الّتي أدّاها في هذا العمل الجديد.