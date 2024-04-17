وديع الشيخ عن "مهنته الخاصّة": علّمت الفنانين كيفية الغناء

وديع الشيخ عن "مهنته الخاصّة": علّمت الفنانين كيفية الغناء

أبدى الفنان وديع الشيخ امتنانه من الأصداء الإيجابيّة الّتي حصدتها أغنيته الأخيرة "زلزال"، كاشفاً عن مفاجأة فنيّة جديدة ستبصر النور في موسم الصيف.

وأكّد وديع الشيخ لموقع "فوشيا" أنّه لا يعير الانتقادات الّتي تطاله أي اهتمام، وأضاف "الغناء هو من أولوياتي وهو مهنتي الخاصة. ساعدت الفنانين على اختيار الطريق الأنسب لمسيرتهم وعلمتهم كيفية الغناء والقيام بأعمالهم".