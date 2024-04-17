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النقيب مصطفى كامل يتوعّد: سأواجه اللصوص والمرتزقة ممن استحلوا الحرام وأدمنوا طعمه في النقابة
فنّ
2024-04-17 | 03:39
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النقيب مصطفى كامل يتوعّد: سأواجه اللصوص والمرتزقة ممن استحلوا الحرام وأدمنوا طعمه في النقابة
النقيب مصطفى كامل يتوعّد: سأواجه اللصوص والمرتزقة ممن استحلوا الحرام وأدمنوا طعمه في النقابة
أصدر نقيب المهن الموسيقية في مصر مصطفى كامل بياناً على فيسبوك، توعّد فيه بمحاسبة من أسماهم بـ "اللصوص والمرتزقة والحرامية".
وجاء في بيان النقيب مصطفى كامل "بخصوص تقدير الرسوم النسبية للفرق والفقرات الفنية بالأقاليم والمحافظات والتي تم تقديرها بمعرفة النقابات الفرعية واللجان الفرعية وبالإستعانة بمعظم متعهدي الأقاليم وتمت دراستها جيداً تحت إشراف مجلس إدارة النقابة العامة وبناءاً عليه تم تحديد الرسم النسبي لكل فقرة. وعلى المُتظلم إثبات عكس كل ماورد لنا من المتعهدين بمحافظته واللجنة التابع لها بالمحافظات".
وتابع البيان "أولاً: لن تنمو موارد النقابة ولن تحقق أهدافها الخدمية إلا إذا تضافرت كافة الجهود من النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان الفرعية حتى يتم تحصيل الرسوم النسبية المقررة قانونياً، ودون مجاملة أو تقاعس أو تخاذل.
ثانياً: لن أترك الأمور تدار كما كانت بالسابق "ده حبيبنا سيبه. وده مش حبيبنا دوس عليه". العدل العدل العدل .كلما تم تحصيل الرسوم النسبية بما يرضي الله كلما زادت موارد النقابة وزادت خدماتها (معاشات ومستشفيات وعلاج ومنح ومزايا وخلافه).
ثالثاً: لن أسمح إطلاقاً بإعادة النقابة إلى ما كانت عليه من إستهتار ومجاملات واهدار أموال وحقوق الناس بالباطل والتربح والإستفادة على حساب الأيتام والأرامل وأصحاب المعاشات والمرضى".
وختم مصطفى كامل بيانه قائلاً "أنا على أتم الإستعداد لمواجهة كافة اللصوص والمرتزقة والحرامية ممن استحلوا الحرام وأدمنوا طعمه ومذاقه. وأعلم جيداً من هو زعيمهم اللص محترف التزوير والرشوة والمعروف للجميع. ومن هم شلة المرتزقة الملتفين حوله بالإسم (شلة الخيبانين) وقريباً جداً بإذن الله عرض قائمة بأسماء المرتزقة واحد واحد وكلهم لا يعملون بالفن نهائياً ولا يمارسون المهنة، وعلى ذلك فسوف يتم تطبيق القانون رقم ٣٥ لسنة ٧٨ بشطبهم من جداول المشتغلين بالمهنة".
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