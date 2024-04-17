حبيب تايلور سويفت يدخل عالم البرامج... "هل أنت أذكى من المشاهير؟"

حبيب تايلور سويفت يدخل عالم البرامج... "هل أنت أذكى من المشاهير؟"



يستعد لاعب اتحاد كرة القدم الأميركي وحبيب النجمة الأميركية تايلور سويفت، ترافيس كيلسي، لتقديم برنامج ألعاب جديد على منصة "أمازون برايم فيديو" Amazon Prime Video.



وكشف موقع وكالة " وكشف موقع وكالة " بي بي سي " البريطانية عن اسم البرنامج المرتقب الذي سيحمل عنوان "هل أنت أذكى من المشاهير؟"، والذي سيجيب المشتركون فيه عن أسئلة بسيطة بمساعدة المشاهير.



وقال كيلسي إنه "نشأ على حب عروض الألعاب"، مؤكداً أن البرنامج الذي يُعد جزءاً من سلسلة "فوكس" الشهيرة "هل أنت أذكى من طالب في الصف الخامس؟"، سيكون "مسلياً بالتأكيد".



ومن جهتها، قالت منصة "أمازون برايم فيديو" Amazon Prime Video إن البرنامج الجديد سيشهد اعتماد المتسابقين على معلومات "فصل دراسي" مليء بالمشاهير لمساعدتهم في الإجابة على 11 سؤالاً من منهج المدرسة الابتدائية.