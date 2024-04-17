ظهور نادر للأسطورة كلينت إيستوود... لن تصدقوا كيف أصبح في سنّ الـ94! (صور)

عاد الممثل الأميركي الشهير كلينت إيستوود إلى الأضواء مؤخرًا عندما ظهر علنًا لحضور حدث حواري استضافته الدكتورة جين غودال.

وظهر نجم أفلام الغرب الأميركي في حالة معنوية جيدة وهو يتحدث بحيوية مع المتحدثة الشهيرة في مسقط رأسه Carmel-by-the-Sea بولاية كاليفورنيا الأميركية.

ومع ذلك، للوهلة الأولى، لن تستطيعوا التعرف على كلينت لأنه كان يتمتع بلحية بيضاء كثيفة وشعر طويل. وارتدى كلينت قميصًا غير رسمي وسترة بسحاب وسروالًا أزرقًا أثناء نزهته.

وكان ظهوره العلني هو الأول له منذ أشهر وكان المعجبون سعداء برؤيته يبدو جيدًا.

والجدير بالذكر أن الممثل الأسطوري سيحتفل بعيد ميلاده الـ 94 في أيار من العام الجاري.