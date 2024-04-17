منتجة كبيرة تنتقد ممثلة أميركية: "ليست جميلة ولا تُجيد التمثيل"

منتجة كبيرة تنتقد ممثلة أميركية: "ليست جميلة ولا تُجيد التمثيل"



انتقدت إحدى أبرز منتجي هوليوود كارول باوم الممثلة الأميركية سيدني سويني بعد إطلاقها فيلم Anyone But You، وذلك بحسب ما جاء في صحيفة " نيويورك بوست " الأميركية.



وقالت باوم إن سويني "رُشحت إلى جائزة إيمي مرتين إلا أنها لا تجيد التمثيل"، مضيفةً أنها "ليست جميلة".



وتابعت: "أردت أن أعرف من هي ولماذا يتحدث عنها الجميع"، واصفةً الفيلم بأنه "لا يمكن مشاهدته".



ومع ذلك، اعترفت باوم بأنها ستتولى مشروعًا إذا قامت سويني بدور البطولة فيه، لافتةً إلى أنه "نريد جميعًا إنتاج الفيلم ومهمتنا هي أن نصنعه".