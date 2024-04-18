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استوديو الرسوم المتحركة الياباني "غيبلي" يُمنح سعفة ذهبية فخرية في مهرجان كان
فنّ
2024-04-18 | 01:26
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استوديو الرسوم المتحركة الياباني "غيبلي" يُمنح سعفة ذهبية فخرية في مهرجان كان
يُمنح استوديو الرسوم المتحركة الياباني الشهير "غيبلي" Ghibli الذي شارك في تأسيسه المخرج هاياو ميازاكي سعفة ذهبية فخرية خلال الدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي في أيار المقبل، على ما أعلن منظموه الأربعاء.
وتُعدّ أفلام "غيبلي" الشاعرية على غرار "سبيريتد أواي" و"ماي نايبر توتورو" و"برنسيس مونونوكيه" و"بوركو روسّو" من روائع السينما، وساهمت خلال أربعين عاماً في تكريس موقع الرسوم المتحركة المهم في الفن السابع.
وبدلاً من مجرد تكريم هاياو ميازاكي، الشخصية الأكثر شهرة في الاستوديو والذي يعد ظهوره العلني نادراً جداً، ارتأى المهرجان للمرة الأولى منح سعفة فخرية جماعية للاستوديو الذي توفي ركنه الآخر إيساو تاكاهاتاعام 2018. وقال الركن الثالث البارز فيه المنتج توشيو سوزوكي (75 عاماً) إنه "فخور وسعيد جداً" بإعلان هذا التكريم.
وقال المفوض العام للمهرجان تييري فريمو ورئيسته إيريس كنوبلوك في بيان "مثل جميع أيقونات السينما، تملأ (شخصيات هذه الأفلام) مخيلتنا بأكوان وفيرة وملونة وقصص حساسة وملتزمة".
واعتبرا أن "سينما الرسوم المتحركة اليابانية تشكّل مع +غيبلي+ واحدة من أعظم مغامرات الشغف بالسينما، بين التقليد والحداثة".
وسبق لميازاكي (83 عاماً) أن أعلن مراراً اعتزاله قبل أن يعود إلى الساحة بفيلمه الأخير "ذي بوي أند ذي هيرون" The Boy and the Heron الذي نال جائزة الأوسكار عن أفضل فيلم رسوم متحركة، وهي الثانية له بعد تلك التي حصدها عن فيلم "سبيريتد أواي" عام 2003.
وفي نهاية العام الفائت، أصبح "غيبلي" شركة تابعة لقناة Nippon TV التلفزيونية اليابانية التي تعهدت احترام استقلاليتها.
وتُمنح سعفة ذهبية فخرية ثانية خلال المهرجان (14-25 أيار) لشخصية سينمائية بارزة أخرى هي جورج لوكاس (79 عاماً)، مبتكر سلسلة "ستار وورز".
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