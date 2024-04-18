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نقابة الفنانين السوريين تصدر بياناً... هل وُضعت هذه الممثلة الشهيرة في دار للمسنين؟
فنّ
2024-04-18 | 03:46
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نقابة الفنانين السوريين تصدر بياناً... هل وُضعت هذه الممثلة الشهيرة في دار للمسنين؟
نقابة الفنانين السوريين تصدر بياناً... هل وُضعت هذه الممثلة الشهيرة في دار للمسنين؟
ضجّت منصّات التواصل الاجتماعي في الساعات الفائتة بخبر مجهول المصدر مفاده أن الممثلة السوريّة الشهيرة فيلدا سمور قد وُضعت في دار للمسنين، وهو الأمر الّذي أثار التساؤلات حول وضع الممثلة الاجتماعي والصحي.
بدورها، نفت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق الأخبار المُتداولة، ونشرت تنويهاً جاء فيه "الزميلة الفنانة القديرة فيلدا سمور حالياً مُقيمة بدبي مع ابنها بفترة نقاهة، وليست كما يُشاع إنها بدار العجزة. والرجاء عدم نشر أي تفاصيل عن حياة أي زميل أو زميلة قبل التأكد والتواصل معنا أو مع الفنان نفسه، ودمتم بخير".
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