إلغاء حفل محمد عبده... وقلق على وضعه الصحّي!

إلغاء حفل محمد عبده... وقلق على وضعه الصحّي!

سادت حالة من القلق بين محبّي الفنان السعودي محمد عبده في البحرين، وذلك بعد الإعلان عن إلغاء حفله الفنّي بسبب ظروفه الصحيّة من دون الكشف عن أي تفاصيل إضافيّة.

وأعلنت صفحة "مسرح الدانة" في البحرين التالي: "نحيطكم علماً بأنه قد تمّ إلغاء حفل الفنانين محمد عبده وخالد الشيخ، الّذي كان من المُفترض إقامته يوم الجمعة 19 نيسان الحالي، وذلك لظروف الفنان محمد عبده الصحيّة، سائلين الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل".