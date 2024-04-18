معتصم النهار يقبّل نور علي بحميميّة... المشهد يتصدّر والإنتقادات لاذعة (صورة)

معتصم النهار يقبّل نور علي بحميميّة... المشهد يتصدّر والإنتقادات لاذعة (صورة)

تحوّل كلّ من الممثل السوري معتصم النهار وزميلته نور علي إلى حديث روّاد الإنترنت في الساعات الماضية، بسبب أحد مشاهد مسلسلهما الجديد بعنوان "لعبة الحب" المعرّب عن المسلسل التركي الشهير "حبّ للإيجار".

وفي التفاصيل، ظهر معتصم النهار وهو يقبّل نور علي بحميميّة ضمن أحداث العمل، فتصدّر المشهد مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت الإنتقادات اللاذعة الّتي طالت الممثلين والعمل على حدّ سواء.