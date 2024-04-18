والدة وائل كفوري في صورةٍ نادرة

والدة وائل كفوري في صورةٍ نادرة

تداول محبّو ملك الرومانسيّة وائل كفوري صورة نادرة لوالدة نجمهم المُفضّل، وظهرت فيها الوالدة في إحدى حفلات ابنها.

وتبيّن أن الصور المُتداولة للسيدة هدى كفوري ليست جديدة وانما تعود إلى عام 2019 وتحديداً إلى الحفل الّذي أحياه الفنان وائل كفوري آنذاك في "كاسكادا مول" في تعنايل، وحضرته كلّ من والدته وشقيقتيه.