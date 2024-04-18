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الفرنكوفونية ما زالت حية في تركيا... هذا ما عكسته جائزة "غونكور"
فنّ
2024-04-18 | 09:27
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الفرنكوفونية ما زالت حية في تركيا... هذا ما عكسته جائزة "غونكور"
الفرنكوفونية ما زالت حية في تركيا... هذا ما عكسته جائزة "غونكور"
شكلت إقامة النسخة التركية الأولى من جائزة "غونكور" التي مُنحت الأربعاء للكاتبة "نيج سينّو" مؤشراً لاستمرار الصلات التاريخية الطويلة بين تركيا والعالم الناطق بالفرنسية رغم اضطراب العلاقات أحياناً بين أنقرة وباريس.
واختارت لجنة التحكيم، التي تضم 50 قارئاً من مختلف الأعمار، معظمهم طلاب ومعلّمون من أنقرة وإسطنبول وإزمير، مَنحَ الكاتبة نيج سينّو الجائزة عن روايتها "تريست تيغر" التي حصدت جوائز عدة في نهاية عام 2023 من بينها "فيمينا" و"غونكور تلاميذ الثانويات".
ولاحظ أعضاء لجنة التحكيم "الدقة والتوازن اللذين تتعامل بهما الكاتبة مع موضوعها الصعب وهو سفاح القربى"، على ما أفاد رئيس اللجنة الكاتب الفرنسي "ماتياس إينار" خلال إعلانه في أنقرة اسم الفائز في "اختيار غونكور التركي" الأول.
وتشارك أكثر من أربعين دولة في هذه النسخ الدولية من الجائزة الأدبية الفرنسية الأكثر شهرة.
وقالت مديرة المعهد الفرنسي في تركيا "سيلفي لوماسون" إن هذه الدورة الأولى أتاحت أيضاً فرصة للتذكير بأن "تركيا تقع في قلب عالم الفرنكوفونية العظيم"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
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