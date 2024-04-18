بعد استهداف منزلهما في خان يونس... صورة لامرأة فلسطينية وهي تحتضن جثمان قريبتها تفوز بجائزة "وورلد برس فوتو"

بعد استهداف منزلهما في خان يونس... صورة لامرأة فلسطينية وهي تحتضن جثمان قريبتها تفوز بجائزة "وورلد برس فوتو"



فازت صورة مؤثرة لامرأة فلسطينية تحتضن جثمان ابنة أخيها الصغيرة بالكفن الأبيض إثر مقتلها في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، الخميس بجائزة صورة العام 2024 ضمن مسابقة "وورلد برس فوتو".



وتُظهر الصورة التي التقطها "محمد سالم" من وكالة "رويترز" للأنباء، "إيناس أبو معمر" وهي تحتضن جثة "سالي" البالغة خمس سنوات، والتي قُتلت مع والدتها وشقيقتها عندما أصاب صاروخ منزلهنّ في خان يونس في تشرين الأول.



وكان سالم في مستشفى ناصر في خان يونس في 17 تشرين الأول عندما رأى معمر، تبكي وتمسك بقوة جثة قريبتها الملفوفة بكفن أبيض في مشرحة المستشفى.



والتُقطت الصورة بعد 10 أيام من انطلاق الصراع إثر هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول، ونقلت "وورلد برس فوتو" عن سالم قوله "لقد كانت لحظة قوية وحزينة، وشعرتُ أن الصورة تلخّص المعنى الأوسع لما يحدث في قطاع غزة".



وقالت رئيسة لجنة التحكيم "فيونا شيلدز" "إنها صورة مؤثرة للغاية"، وأضافت "بمجرد أن تراها، ستُحفر الصورة في ذهنك نوعاً ما"، لافتة إلى أنها "أشبه برسالة حرفية ومجازية حول رعب الصراع وعدم جدواه".



وفازت الجنوب إفريقية "لي آن أولواج"، المصورة في مجلة "جيو"، بجائزة "قصة العام" عن صورها لعائلة في مدغشقر ترعى قريباً مسناً يعاني من الخرف.



وفاز الفنزويلي "أليخاندرو سيغارا" بجائزة المشروع طويل الأمد عن صوره المفعمة بالحياة وذات اللون الواحد لمهاجرين وطالبي لجوء يحاولون عبور الحدود الجنوبية للمكسيك.



وفي فئة النسق المفتوح، فازت الأوكرانية "يوليا كوتشيتوفا" بموقعها الإلكتروني الذي "يجمع بين التصوير الصحافي والأسلوب الوثائقي الشخصي للمذكرات ليُظهر للعالم معنى العيش مع الحرب كواقع يومي".



وتُعرض الصور في "نيوي كيرك" في العاصمة الهولندية أمستردام حتى 14 تموز، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".