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إليكم حقيقة زواج نادين الراسي للمرّة الثالثة... ماذا كشفت؟

فنّ
2024-04-19 | 04:05
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إليكم حقيقة زواج نادين الراسي للمرّة الثالثة... ماذا كشفت؟
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إليكم حقيقة زواج نادين الراسي للمرّة الثالثة... ماذا كشفت؟

إليكم حقيقة زواج نادين الراسي للمرّة الثالثة... ماذا كشفت؟

بعدما أثارت بلبلةً على منصّات التواصل الاجتماعي بظهورها بفستان الزفاف مع عبارة "قلت نعم"، خرجت الممثلة اللبنانيّة نادين الراسي عن صمتها نافيةً خبر زواجها للمرّة الثالثة، فماذا كشفت في منشورها الجديد؟
 
في التفاصيل، دوّنت الممثلة نادين الراسي عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستغرام "قلت نعم للحياة، قلت نعم للسعادة، قلت نعم للحب، قلت نعم للكمال، قلت نعم للمشاكل، أنا حيّة. اسمتعوا بالحياة يا فتيات، فنحن نعيشها مرّة واحدة".

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