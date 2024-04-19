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ممثلة لبنانية في لقطةٍ من سرير المستشفى: أحتاج إلى صلواتكم
فنّ
2024-04-19 | 04:10
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ممثلة لبنانية في لقطةٍ من سرير المستشفى: أحتاج إلى صلواتكم
ممثلة لبنانية في لقطةٍ من سرير المستشفى: أحتاج إلى صلواتكم
نشرت الممثلة اللبنانيّة جوي سلامة لقطة لها من سرير المستشفى، وذلك عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق الصور انستغرام.
وأرفقت جوي سلامة الستوري بعبارة "أحتاج إلى صلواتكم"، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافيّة عن طبيعة مرضها، فأثارت قلق محبّيها على صحّتها وتمنّوا لها الشفاء العاجل.
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