سيدني سويني ترد على انتقادات منتجة أميركية شهيرة لها: "مخزية"

سيدني سويني ترد على انتقادات منتجة أميركية شهيرة لها: "مخزية"









ووصفت سويني، بحسب ما جاء في موقع وكالة " ردّت الممثلة الأميركية سيدني سويني على انتقادات منتجة الأفلام في هوليوود كارول باوم لها، والتي قالت فيها عن سويني إنها "ليست جميلة ولا تجيد التمثيل".ووصفت سويني، بحسب ما جاء في موقع وكالة " بي بي سي " البريطانية، انتقادات باوم بـ "المخزية"، مضيفةً أنها شعرت "بالظلم والاستخفاف".



وقال ممثل عن سويني في بيان لصالح مجلة "فارايتي": " كم هو محزن أن امرأة في وضع يسمح لها بمشاركة خبرتها وتجربتها تختار مهاجمة امرأة أخرى بدلاً من ذلك".



وتابع: "في حال شعورها أن ما تعلمته خلال عملها في مجال صناعة الأفلام غير مناسب لتدريسه لطلابها، فهذا أمراً مخزياً".



ولفت الممثل نفسه إلى أن "الاستخفاف بشكل غير عادل بمنتجة وممثلة زميلة هو أمر يعكس شخصية السيدة باوم بشكل كبير".