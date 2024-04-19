نجم أميركي احتفل بعيد ميلاد زوجته بأغرب طريقة: صورة لها على كرسي المرحاض! (صورة)

احتفل النجم ترافيس باركر بعيد ميلاد زوجته كورتني كارداشيان الـ45 من خلال مشاركة صورة لها وهي تجلس على كرسي المرحاض.

وكانت الصورة المذكورة هي الأخيرة ضمن منشور على إنستغرام نشره ترافيس يوم الخميس، والذي قوبل بردود فعل مسلية من متابعيه البالغ عددهم 8.7 مليون.

وكتب أحد الأشخاص في تعليق: "هذا هو الحب الحقيقي"، بينما أضاف آخر: "يا إلهي، لم يكن عليك أن تفعل ذلك بهذه الطريقة ولكنني سعيد لأنك فعلت !!."

وفي الوقت نفسه، رأى آخرون أن الصورة، التي تظهر فيها كارداشيان وهي ترفع فستانها الأسود بينما تجلس القرفصاء فوق المرحاض وتبتسم ابتسامة عريضة أمام الكاميرا، كانت "غير مناسبة".

وبطبيعة الحال، تضمن المنشور المُخصص لنجمة تلفزيون الواقع كورتني كاداشيان لقطات أخرى رومانسية، منها مع ابنهما روكي ثيرتين البالغ من العمر 5 أشهر.