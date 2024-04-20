أغنية تيلور سويفت الجديدة تُعيد إحدى علاقاتها السابقة إلى الواجهة... ما القصة؟

أغنية تيلور سويفت الجديدة تُعيد إحدى علاقاتها السابقة إلى الواجهة... ما القصة؟

ردت عائلة المغني البريطاني ماتي هيلي على حبيبته السابقة والنجمة العالمية تيلور سويفت، بعد الشائعات التي أفادت أنها استهدفته في أغنيتها الجديدة The Smallest Man Who Ever Lived، وفق ما جاء في صحيفة " ديلي ميل " البريطانية.



وأشارت كلمات الأغنية إلى رجل يرتدي "بدلة شهود يهوه"، ما جعل عمة هيلي ديبي ديدس مستاءة من تيلور والتي قالت إنه "لم يعد هناك شيء يفاجئه".



وتابعت: "إنها تكتب عن كل علاقاتها، أليس كذلك؟"، مضيفةً أنها لا تعتقد أن الأغنية ستشكل صدمة لهيلي على الإطلاق.



ولفتت أيضاً إلى أن هيلي "سعيد جداً بعلاقته الجديدة مع عارضة الأزياء غابرييت بيكتل، لذا أنا متأكدة من أنه لن يركز على ذلك".

وأكدت ديبي أن هيلي لم يشارك تفاصيل علاقته بسويفت مع الصحافة، لافتةً إلى أنه "لا نعرف الكثير من التفاصيل حول العلاقة التي جمعتهما".



كما أشارت الكلمات الأخرى في الأغنية إلى مواضيع لم يتم ذكرها في العنوان مثل شراء حبوب المخدرات والانتقاص من رجولة هيلي.



والجدير ذكره أن سويفت واعدت هيلي لفترة وجيزة في ربيع 2023، إلا أن علاقتهما انتهت بسرعة بعد تصريحات هيلي السابقة التي اعتبرها البعض "عنصرية وشريرة".