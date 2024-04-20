نجمات لبنان يودّعن صلاح السعدني بكلمات حزينة

نجمات لبنان يودّعن صلاح السعدني بكلمات حزينة

تفاعلت نجمات لبنان مع هاشتاغ "صلاح السعدني" الّذي تصدّر الترند في الساعات الماضية عبر منصّة X، وودّعن الممثل المصري صلاح السعدني بكلمات حزينة.

كتبت النجمة هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي "وداعاً الفنان الكبير صلاح السعدني. خالص المواساة والتعازي لعائلته الكريمة. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون".

وداعاً الفنان الكبير #صلاح_السعدني 💔

خالص المواساة و التعازي لعائلته الكريمة

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) April 19, 2024

أمّا النجمة نوال الزغبي فكتبت "رحل صلاح السعدني. الله يرحمه فنان كبير أبدع بمشواره الفني".

رحل #صلاح_السعدني الله يرحمه فنان كبير ابدع بمشواره الفني🙏 — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) April 19, 2024

بدورها، دوّنت الممثلة كارمن لبس "صلاح السعدني قامة فنية كبيرة رح يبقى مطبوع بذاكرة المشاهدين. الله يرحمه، عزائي لعيلته ومحبّينه ويا رب تكون الجنة نصيبه".