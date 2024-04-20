نجمات لبنان يودّعن صلاح السعدني بكلمات حزينة

وداعاً الفنان الكبير #صلاح_السعدني 💔
خالص المواساة و التعازي لعائلته الكريمة
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) April 19, 2024
وداعاً الفنان الكبير #صلاح_السعدني 💔
خالص المواساة و التعازي لعائلته الكريمة
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
رحل #صلاح_السعدني الله يرحمه فنان كبير ابدع بمشواره الفني🙏
— Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) April 19, 2024
رحل #صلاح_السعدني الله يرحمه فنان كبير ابدع بمشواره الفني🙏
#صلاح_السعدني قامة فنية كبيرة رح يبقى مطبوع بذاكرة المشاهدين 💔
الله يرحمه 🙏🏼 عزائي لعيلته ومحبّينه ويا رب تكون الجنة نصيبه 🙏🏼 pic.twitter.com/bRIZOswOeO
— Carmen Lebbos - كارمن لبس (@C_lebbos) April 19, 2024
#صلاح_السعدني قامة فنية كبيرة رح يبقى مطبوع بذاكرة المشاهدين 💔
الله يرحمه 🙏🏼 عزائي لعيلته ومحبّينه ويا رب تكون الجنة نصيبه 🙏🏼 pic.twitter.com/bRIZOswOeO