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انطلاق الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

فنّ
2024-04-21 | 12:14
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انطلاق الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
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انطلاق الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

انطلاق الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

بدأت الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في مصر يوم السبت بمشاركة 76 فيلما ومن بينها الفيلم التونسي "بنات ألفة" للمخرجة "كوثر بن هنية" الذي اختير للافتتاح.

وفي التفاصيل، الفيلم المأخوذ عن قصة حقيقية وصل للقائمة القصيرة لجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في كانون الثاني وحصد سلسلة من الجوائز في مهرجانات عربية وأجنبية مرموقة.

وكرّم المهرجان في حفل الافتتاح الممثلة "غادة عادل" والمخرجة "هالة خليل" والمونتيرة "منى الصبان" من مصر إضافة إلى الممثلة الفنلندية "ألما بويستي" التي حضرت للقاهرة يوم الجمعة واضطُرت للعودة سريعا إلى بلدها لظروف طارئة.

وقالت رئيسة مجلس أمناء المهرجان، السفيرة "ميرفت التلاوي"، إن إدارة المهرجان كانت مترددة بين إقامة الدورة في موعدها وتأجيلها بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة، موضحة أن القرار كان في النهاية لصالح إقامة الدورة "لأن هذه المهرجانات هي صيحة لطلب السلام والمحبة بين الشعوب".

ويعرض المهرجان الممتد حتى 25 نيسان 10 أفلام ضمن مسابقة الأفلام الطويلة و20 فيلما ضمن مسابقة الأفلام القصيرة إلى جانب أربعة أفلام ضمن مسابقة الفيلم المصري و10 أفلام ضمن مسابقة "أفلام ذات أثر" التي تُقام بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وبجانب العروض السينمائية، ينظم المهرجان ندوة بعنوان "أفلام فلسطينية من المسافة صفر" تتناول الإنتاج السينمائي الفلسطيني الجديد منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين الأول الفائت.

كما تُقام ورشة تفاعلية بعنوان "دور السينما في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة" بالتعاون مع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وتحل تونس كـ"ضيف شرف" المهرجان الذي خصص لها بهذه المناسبة قسما يضم خمسة أفلام قصيرة مع تكريم المونتيرة التونسية "كاهنة عطية" التي اختيرت رئيسة للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة.

كما كرّم المهرجان في الافتتاح الممثلة والمنتجة "هند صبري" بوصفها إحدى أبرز الوجوه النسائية للسينما التونسية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

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