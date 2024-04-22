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في عيد ميلادها...فيكتوريا بيكهام تجتمع مرّة أخرى مع فرقة "سبايس غيرلز": "أفضل هدية على الإطلاق" (صورة)

فنّ
2024-04-22 | 04:17
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في عيد ميلادها...فيكتوريا بيكهام تجتمع مرّة أخرى مع فرقة &quot;سبايس غيرلز&quot;: &quot;أفضل هدية على الإطلاق&quot; (صورة)
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في عيد ميلادها...فيكتوريا بيكهام تجتمع مرّة أخرى مع فرقة "سبايس غيرلز": "أفضل هدية على الإطلاق" (صورة)

في عيد ميلادها...فيكتوريا بيكهام تجتمع مرّة أخرى مع فرقة "سبايس غيرلز": "أفضل هدية على الإطلاق" (صورة)

شاركت مصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام مجموعة من الصور عبر حسابها على انستغرام يوم أمس الأحد، ظهرت فيها مع زميلاتها في فرقة "سبايس غيرلز" Spice Girls أثناء احتفالها بعيد ميلادها الخمسين يوم السبت الفائت.
وقالت فيكتوريا، بحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن لم شملها مع زميلاتها هو "أفضل هدية يمكنها تمنيها على الإطلاق".
وظهرت بيكهام في الصور برفقة زميلاتها ميلاني براون، وميلاني تشيشولم، وإيما بونتون، وجيري هاليويل. كما اجتمعت الفرقة في وقتٍ لاحق خلال الحفل لغناء إحدى أغنياتها الناجحة Stop.
وتفاعل متابعو فيكتوريا بشكل كبير مع المنشور، إذ كتب أحدهم: "اللحظة التي انتظرها الكوكب بأكمله منذ سنوات"، كما أضاف شخص آخر: "نريد جولة غنائية جديدة للفرقة أو أي شيء من هذا القبيل".
 

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"أفضل

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(صورة)

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