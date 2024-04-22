الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في عيد ميلادها...فيكتوريا بيكهام تجتمع مرّة أخرى مع فرقة "سبايس غيرلز": "أفضل هدية على الإطلاق" (صورة)
فنّ
2024-04-22 | 04:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
في عيد ميلادها...فيكتوريا بيكهام تجتمع مرّة أخرى مع فرقة "سبايس غيرلز": "أفضل هدية على الإطلاق" (صورة)
في عيد ميلادها...فيكتوريا بيكهام تجتمع مرّة أخرى مع فرقة "سبايس غيرلز": "أفضل هدية على الإطلاق" (صورة)
شاركت مصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام مجموعة من الصور عبر حسابها على انستغرام يوم أمس الأحد، ظهرت فيها مع زميلاتها في فرقة "سبايس غيرلز" Spice Girls أثناء احتفالها بعيد ميلادها الخمسين يوم السبت الفائت.
وقالت فيكتوريا، بحسب ما جاء في صحيفة "
ديلي ميل
" البريطانية، إن لم شملها مع زميلاتها هو "أفضل هدية يمكنها تمنيها على الإطلاق".
وظهرت بيكهام في الصور برفقة زميلاتها ميلاني براون، وميلاني تشيشولم، وإيما بونتون، وجيري هاليويل. كما اجتمعت الفرقة في وقتٍ لاحق خلال الحفل لغناء إحدى أغنياتها الناجحة Stop.
وتفاعل متابعو فيكتوريا بشكل كبير مع المنشور، إذ كتب أحدهم: "اللحظة التي انتظرها الكوكب بأكمله منذ سنوات"، كما أضاف شخص آخر: "نريد جولة غنائية جديدة للفرقة أو أي شيء من هذا القبيل".
آخر الأخبار
فنّ
ميلادها...فيكتوريا
بيكهام
تجتمع
"سبايس
غيرلز":
"أفضل
الإطلاق"
(صورة)
التالي
تايلور سويفت ترد على تقييمات ألبومها الجديد: "أجمل شعور وصلت إليه"
والده المخرج أمين الحاج رفض دخوله المجال الفني... تصريحات مهمة وجوانب استثنائية كشفها الممثل خالد الأمين في زمن!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-04-16
رنيم بو خزام تُعلن حملها بطفلها الثاني: "قولكن هالمرّة بنت أو صبي؟" (صورة)
منوعات
2024-04-16
رنيم بو خزام تُعلن حملها بطفلها الثاني: "قولكن هالمرّة بنت أو صبي؟" (صورة)
0
فنّ
2024-04-13
ديفيد بيكهام لأبنائه الثلاثة: "احرصوا على الاعتناء بشقيقتكم الصغيرة" (صورة)
فنّ
2024-04-13
ديفيد بيكهام لأبنائه الثلاثة: "احرصوا على الاعتناء بشقيقتكم الصغيرة" (صورة)
0
فنّ
2024-04-12
ريهانا تتحدث للمرة الأولى عن علاقتها مع "آساب روكي" : "أفضل قرار اتخذناه على الإطلاق"
فنّ
2024-04-12
ريهانا تتحدث للمرة الأولى عن علاقتها مع "آساب روكي" : "أفضل قرار اتخذناه على الإطلاق"
0
منوعات
2024-04-10
"هدية" في بريدها حولت حياتها الى فيلم رعب... ما تلقته يثير الريبة: قدمت بلاغًا للشرطة ولكن! (صورة)
منوعات
2024-04-10
"هدية" في بريدها حولت حياتها الى فيلم رعب... ما تلقته يثير الريبة: قدمت بلاغًا للشرطة ولكن! (صورة)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
05:23
عمرو دياب يهاجم مصوّراً لاحقه الى المرحاض (فيديو)
فنّ
05:23
عمرو دياب يهاجم مصوّراً لاحقه الى المرحاض (فيديو)
0
فنّ
04:59
فارس إسكندر ينشر صورته وهو يستحمّ في شهر العسل.. والجمهور: "عم بتجيب البهدلة لحالك"
فنّ
04:59
فارس إسكندر ينشر صورته وهو يستحمّ في شهر العسل.. والجمهور: "عم بتجيب البهدلة لحالك"
0
فنّ
04:43
إليسا في موقفٍ محرج بأميركا: كنت وقّعتني... زعلت منك! (فيديو)
فنّ
04:43
إليسا في موقفٍ محرج بأميركا: كنت وقّعتني... زعلت منك! (فيديو)
0
فنّ
04:33
مايا دياب "تقتحم" زفافاً في لبنان... "العريس والعروس مش عارفين" (فيديو)
فنّ
04:33
مايا دياب "تقتحم" زفافاً في لبنان... "العريس والعروس مش عارفين" (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2024-04-19
بعد أزمة تعليق الرحلات... ياسمينا زيتون تصل إلى دبي: ماذا تُحضر مع منظمة "Miss World"؟ (صور)
موضة وجمال
2024-04-19
بعد أزمة تعليق الرحلات... ياسمينا زيتون تصل إلى دبي: ماذا تُحضر مع منظمة "Miss World"؟ (صور)
0
اقتصاد
2024-04-15
سعر البنزين يرتفع... ماذا عن المازوت والغاز؟
اقتصاد
2024-04-15
سعر البنزين يرتفع... ماذا عن المازوت والغاز؟
0
خبر عاجل
2024-04-08
معلومات للـLBCI: العثور على المواطن باسكال سليمان جثة في الداخل السوري وإستخبارات الجيش تعمل على استعادة الجثة بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني والمعلومات تربط العملية بعصابة سرقة سيارات
خبر عاجل
2024-04-08
معلومات للـLBCI: العثور على المواطن باسكال سليمان جثة في الداخل السوري وإستخبارات الجيش تعمل على استعادة الجثة بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني والمعلومات تربط العملية بعصابة سرقة سيارات
0
علوم وتكنولوجيا
2024-04-12
من خلال رصد انبعاثات غاز الميثان المضرّة... الذكاء الاصطناعي يساهم في المحافظة على البيئة
علوم وتكنولوجيا
2024-04-12
من خلال رصد انبعاثات غاز الميثان المضرّة... الذكاء الاصطناعي يساهم في المحافظة على البيئة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بطل العالم ماكس فرستابن يؤكد هيمنته على بطولة الفورمولا وان عبر جائزة الصين الكبرى
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بطل العالم ماكس فرستابن يؤكد هيمنته على بطولة الفورمولا وان عبر جائزة الصين الكبرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
كلاسيكو منتظر الليلة بين برشلونة وريال مدريد والفرصة الأخيرة للفريق الكاتالوني للاقتراب من النادي الملكي
تقارير نشرة الاخبار
13:51
كلاسيكو منتظر الليلة بين برشلونة وريال مدريد والفرصة الأخيرة للفريق الكاتالوني للاقتراب من النادي الملكي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تطوّر مضطرد في الذكاء الإصطناعيّ… فهل تقوَّض العملية الديمقراطية حول العالم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تطوّر مضطرد في الذكاء الإصطناعيّ… فهل تقوَّض العملية الديمقراطية حول العالم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الكهرباء.. من الفضاء قريباً ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الكهرباء.. من الفضاء قريباً ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
عقوبات أميركية جديدة على النفط الايراني...فهل ستكون فعالة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
عقوبات أميركية جديدة على النفط الايراني...فهل ستكون فعالة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
رغم ويلات الحرب في غزة… مقاومة عبر التمسك بحب الحياة
تقارير نشرة الاخبار
13:13
رغم ويلات الحرب في غزة… مقاومة عبر التمسك بحب الحياة
0
أخبار دولية
13:12
بين واشنطن وتل أبيب.. كسر وجبر!
أخبار دولية
13:12
بين واشنطن وتل أبيب.. كسر وجبر!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
هل يؤشر التصعيد الإسرائيليّ في الضفة إلى مخاوف من أن تصبح غزة ثانية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:10
هل يؤشر التصعيد الإسرائيليّ في الضفة إلى مخاوف من أن تصبح غزة ثانية؟
0
أخبار دولية
13:07
جبهة لبنان تفرض التحدي الأكبر على إسرائيل...فهل اقتربت ساعة الحسم؟
أخبار دولية
13:07
جبهة لبنان تفرض التحدي الأكبر على إسرائيل...فهل اقتربت ساعة الحسم؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
16:37
المقاومة الإسلامية: نؤكّد أنّ الطائرة المسيرة المعادية التي أسقطها مجاهدونا في أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان هي من نوع هيرمز 450
آخر الأخبار
16:37
المقاومة الإسلامية: نؤكّد أنّ الطائرة المسيرة المعادية التي أسقطها مجاهدونا في أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان هي من نوع هيرمز 450
2
آخر الأخبار
17:31
بيان للجيش الإسرائيليّ: غالانت أعرب عن قلقه من أن تكون العقوبات الأميركية المرتقبة بداية لخطوات مماثلة
آخر الأخبار
17:31
بيان للجيش الإسرائيليّ: غالانت أعرب عن قلقه من أن تكون العقوبات الأميركية المرتقبة بداية لخطوات مماثلة
3
فنّ
07:07
بكلمات رومنسية ومميزة... هكذا عايدت جيسي عبدو زوجها بمناسبة عيد ميلاده! (صورة)
فنّ
07:07
بكلمات رومنسية ومميزة... هكذا عايدت جيسي عبدو زوجها بمناسبة عيد ميلاده! (صورة)
4
حال الطقس
02:42
الحرارة تتخطى عتبة الـ ٣٥ ...
حال الطقس
02:42
الحرارة تتخطى عتبة الـ ٣٥ ...
5
منوعات
14:24
"واعدي الرجل القصير القامة"... هذا ما نصحت به إحدى عارضات الأزياء بناء على تجربتها الشخصية! (فيديو)
منوعات
14:24
"واعدي الرجل القصير القامة"... هذا ما نصحت به إحدى عارضات الأزياء بناء على تجربتها الشخصية! (فيديو)
6
آخر الأخبار
14:35
إعلام إسرائيلي: نتنياهو هدد خلال اجتماع مجلس الحرب بإخراج كل من يسرب المعلومات حول التبادل
آخر الأخبار
14:35
إعلام إسرائيلي: نتنياهو هدد خلال اجتماع مجلس الحرب بإخراج كل من يسرب المعلومات حول التبادل
7
آخر الأخبار
09:32
غانتس: نقترب من ساعة الحسم في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان
آخر الأخبار
09:32
غانتس: نقترب من ساعة الحسم في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان
8
أخبار دولية
13:07
جبهة لبنان تفرض التحدي الأكبر على إسرائيل...فهل اقتربت ساعة الحسم؟
أخبار دولية
13:07
جبهة لبنان تفرض التحدي الأكبر على إسرائيل...فهل اقتربت ساعة الحسم؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More