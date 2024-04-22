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تأجيل حفل هيفاء وهبي وإليسا وسيف نبيل في الإمارات.. وشركة الحجوزات تكشف السبب الحقيقي

فنّ
2024-04-22 | 04:30
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تأجيل حفل هيفاء وهبي وإليسا وسيف نبيل في الإمارات.. وشركة الحجوزات تكشف السبب الحقيقي
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تأجيل حفل هيفاء وهبي وإليسا وسيف نبيل في الإمارات.. وشركة الحجوزات تكشف السبب الحقيقي

تأجيل حفل هيفاء وهبي وإليسا وسيف نبيل في الإمارات.. وشركة الحجوزات تكشف السبب الحقيقي

أعلن مكتب BoxOffice للحجوزات عن تأجيل حفل النجوم هيفاء وهبي وإليسا وسيف نبيل الّذي كان من المُقرّر يوم الخميس المُقبل في كوكاكولا أرينا بالإمارات العربيّة المتحدة، وكشف عن الأسباب برسالةٍ وصلت إلى جميع من قام بحجز التذاكر لحضور الحفل بالقول "بسبب سوء الأحوال الجوية واضطراب مواعيد رحلات الطيران، تم تأجيل الحفل المُقرّر في 25 أبريل إلى موعدٍ لاحق".
 
وأوضح مكتب الحجوزات إلى أنّه سيتم ردّ المبالغ تلقائيًا إلى نفس البطاقة المُستخدمة في عمليات شراء التذاكر.
 
في سياقٍ متصل، أعرب محبّو إليسا وهيفاء وهبي وسيف نبيل عن حزنهم لإلغاء الحفل الّذي تمّ تأجيله سابقاً بسبب أحداث غزة للمرّة الأولى، وبسبب الأضرار الكبيرة الّتي خلّفتها عاصفة الأمطار القاسية بالإمارات في المرّة الثانية.
 

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إليسا

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