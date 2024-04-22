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تايلور سويفت ترد على تقييمات ألبومها الجديد: "أجمل شعور وصلت إليه"
فنّ
2024-04-22 | 04:22
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تايلور سويفت ترد على تقييمات ألبومها الجديد: "أجمل شعور وصلت إليه"
تايلور سويفت ترد على تقييمات ألبومها الجديد: "أجمل شعور وصلت إليه"
شاركت المغنية العالمية تايلور سويفت مجموعة من التقييمات حول ألبومها الجديد The Tortured Poets Department عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام يوم الأحد الفائت، وذلك بحسب ما جاء في صحيفة "
ديلي ميل
" البريطانية.
وشاركت سويفت تقييماً لأغنية "رولينغ ستون" Rolling Stone والذي جاء فيه: " مشوشة، ومريرة، وغاضبة، وضعيفة، ولكنها أكثر فوضوية مما سمعناها من قبل".
وعلّقت سويفت على التقييم كاتبةً: "هذا أجمل شعور وصلت إليه، أشعر أن قلبي سينفجر".
وشاركت سويفت أيضاً مجموعة تقييمات أخرى من فئة الخمس نجوم مثل تقييم iNews الذي وصف ألبومها الجديد بـ "الفريد من نوعه".
وشاركت مجلة "بايست" Paste من جهة أخرى تقييماً سرياً لأحد كتابها الذي جاء فيه أن "ألبوم سويفت الجديد يتضمن عدداً من أسوأ أغانيها حتى الآن".
وانتقد معجبو سويفت الكاتب المذكور، إذ سأل أحدهم: "أين المراجعة المزعومة للألبوم الفعلي؟". وكتب شخص آخر: "هذا مجرد قيء محض من الغضب".
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