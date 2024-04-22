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فيلم "سيفيل وور" يواصل تصدّر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

فنّ
2024-04-22 | 07:23
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فيلم &quot;سيفيل وور&quot; يواصل تصدّر شباك التذاكر في الصالات الأميركية
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فيلم "سيفيل وور" يواصل تصدّر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

واصل فيلم "سيفيل وور" Civil War الذي تتناول حبكته الروائية المتخيّلة انهيار النظام العام في الولايات المتحدة، تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب تقديرات أعلنتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وحقق الفيلم، وهو من بطولة كيرستن دانست وجيسي بليمونز وفاغنر مورا، 11 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، بحسب المصدر نفسه.

وتؤدي دانست دور مصوّرة صحافية خلال حرب أهلية بين الأميركيين.

وجاء "أبيغيل" Abigail في المرتبة الثانية محققا 10 ملايين دولار. وفي هذا الفيلم، يخطف مجرمون فتاة قبل أن يكتشفوا أنها من مصاصي الدماء، وأنها ستجعلهم يدفعون ثمن خطفها.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم "غودزيلا x كونغ : ذي نيو امباير" ("Godzilla x Kong: The New Empire") بمداخيل بلغت 9,5 ملايين دولار.

أما في المرتبة الرابعة فجاء فيلم "ذي مينيستري اوف انجنتلمنلي وورفير" ("The Ministry of Ungentlemanly Warfare") مع عائدات بـ9 ملايين دولار. ويتناول فيلم الحركة الذي أخرجه غاي ريتشي، وتولى أدوار البطولة فيه كل من هنري كافيل وإيزا غونزاليس وهنري غولدينغ، قصة تجنيد جنود تلقوا تدريباً عالياً لمحاربة القوات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية.

وحلّ خامساً الفيلم التحريكي الياباني "سباي x فاميلي كود: وايت" ("Spy x Family Code: White") محققا 4,9 ملايين دولار.

وفي ما يلي باقي ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية:

6 - "كونغ فو باندا 4" مع 4,6 ملايين دولار.

7 - "غوستباسترز: فروزن إمباير" مع 4,4 ملايين دولار.

8 - "دون: بارت تو" مع 2,9 مليون دولار.

9 - "مانكي مان" مع 2,2 مليون دولار.

10 - "ذي فيرست أومن" مع 1,7 مليون دولار.

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