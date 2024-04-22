نقل المغني كينجي جيراك إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري... وهذه التفاصيل

نقل المغني كينجي جيراك إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري... وهذه التفاصيل

أُصيب المغني الفرنسي الشهير "كينجي جيراك" بجروح خطرة جراء طلق ناري في صدره، ما استدعى نقله إلى مستشفى في مدينة بوردو، على ما أفاد مصدر مقرب من الملف.



واستُدعي رجال الشرطة إلى موقع استقبال المسافرين في بيسكاروس على ساحل المحيط الأطلسي، بعدما أصيب رجل بطلقة نارية في صدره.



ونُقل جيراك في حال خطرة بشكل عاجل إلى مستشفى قريب في بوردو، الا أن المصدر أكد أنه "في الصباح، زال الخطر عن جيراك"، من دون الإفادة بأي تفاصيل عن ملابسات الحادثة.



وأشار مصدر مقرب من التحقيقات إلى عدم استبعاد أي فرضية في هذه المرحلة من التحقيق، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



ويتحدر كينجي جيراك، البالغ من العمر 27 سنة، واسمه كينجي ماييه، من جنوب غرب فرنسا، وعائلته من أصل غجري كاتالوني.



واشتهر "عن طريق الصدفة نوعا ما" على حد تعبيره، عندما نشر عمه في آب 2013 مقطع فيديو له وهو يؤدي أغنية "بيلا" للمغني غيمس.



ثم فاز ببرنامج "ذي فويس" وبيعت ملايين من ألبوماته التي تتضمن أغاني ناجحة كثيرة بينها "كولور جيتانو" و"أندالوز" التي سجلت مئات ملايين المشاهدات عبر موقع يوتيوب.