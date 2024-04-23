هل تذكرون نجمة ستار أكاديمي صوفيا المريخ؟.. عودة بعد غياب الى الساحة الفنيّة!

هل تذكرون نجمة ستار أكاديمي صوفيا المريخ؟.. عودة بعد غياب الى الساحة الفنيّة!

هل تذكرون الفنانة المغربيّة صوفيا المريخ الّتي نالت شهرةً واسعة في برنامج تلفزيون الواقع بموسمه الأول وغابت في السنوات الماضية عن دائرة الضوء؟

يبدو أن صوفيا المريخ قد قرّرت العودة إلى الساحة الفنيّة بعد غياب، وزفّت الخبر السارّ لمحبّيها عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام.

ونشرت صوفيا المريخ ستوري ظهرت فيها أمام المرآة كاشفةً عن عنوان أغنيتها الجديدة بالقول "أبويا، أغنية جديدة ستبصر النور قريباً".