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بعد خلافه مع كيندريك لامار... كانييه ويست ينتقد دريك: "أشعر بالسوء تجاهك"

فنّ
2024-04-23 | 04:18
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بعد خلافه مع كيندريك لامار... كانييه ويست ينتقد دريك: &quot;أشعر بالسوء تجاهك&quot;
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بعد خلافه مع كيندريك لامار... كانييه ويست ينتقد دريك: "أشعر بالسوء تجاهك"

بعد خلافه مع كيندريك لامار... كانييه ويست ينتقد دريك: "أشعر بالسوء تجاهك"

علّق المغني الأميركي كانييه ويست على الخلاف الحاصل حالياً بين المغني الكندي دريك والمغنيَين جي كول وكيندريك لامار، وذلك بحسب ما جاء في موقع وكالة "بي بي سي" البريطانية.

وهاجم ويست دريك الذي يُعتبر خصمه منذ فترة طويلة، من خلال تعليقه على ريمكس لأغنية Like That للمغنيين لامار، وفيوتشور وميترو، إذ كتب: "لا أستطيع حتى التفكير بمقطع دريك الغنائي".

وانتقد ويست أيضاً صفقة دريك القياسية مع شركة "يونيفرسال ميوزيك" Universal Music، مشيراً إلى أنه باع حقوق موسيقاه مقابل "حقيبة صغيرة من النقود".

والجدير ذكره أن الخلاف بين دريك ولامار وجي كول بدأ بعدما أشار الأخير إليهم بـ "الثلاثي الكبير"، وهو الأمر الذي رفضه لامار بشدّة.

وبدوره، أصدر دريك أغنية جديدة بعنوان Taylor Made Freestyle التي أشار فيها إلى أن لامار لم يكن راغباً في الدخول بخلاف معه بسبب تعاونه مع المغنية العالمية تيلور سويفت مؤخراً.

كما بدأ الخلاف بين ويست ودريك في العام 2018، بعدما أنتج كانييه أغنية للمغنية "بوشا تي" Pusha T التي كشفت فيها عن وجود ابن لدريك يُدعى أدونيس.

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