الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
27
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
24
o
البقاع
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زمن
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
27
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
24
o
البقاع
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد خلافه مع كيندريك لامار... كانييه ويست ينتقد دريك: "أشعر بالسوء تجاهك"
فنّ
2024-04-23 | 04:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بعد خلافه مع كيندريك لامار... كانييه ويست ينتقد دريك: "أشعر بالسوء تجاهك"
بعد خلافه مع كيندريك لامار... كانييه ويست ينتقد دريك: "أشعر بالسوء تجاهك"
علّق المغني الأميركي كانييه ويست على الخلاف الحاصل حالياً بين المغني الكندي دريك والمغنيَين جي كول وكيندريك لامار، وذلك بحسب ما جاء في موقع وكالة "
بي بي سي
" البريطانية.
وهاجم ويست دريك الذي يُعتبر خصمه منذ فترة طويلة، من خلال تعليقه على ريمكس لأغنية Like That للمغنيين لامار، وفيوتشور وميترو، إذ كتب: "لا أستطيع حتى التفكير بمقطع دريك الغنائي".
وانتقد ويست أيضاً صفقة دريك القياسية مع شركة "يونيفرسال ميوزيك" Universal Music، مشيراً إلى أنه باع حقوق موسيقاه مقابل "حقيبة صغيرة من النقود".
والجدير ذكره أن الخلاف بين دريك ولامار وجي كول بدأ بعدما أشار الأخير إليهم بـ "الثلاثي الكبير"، وهو الأمر الذي رفضه لامار بشدّة.
وبدوره، أصدر دريك أغنية جديدة بعنوان Taylor Made Freestyle التي أشار فيها إلى أن لامار لم يكن راغباً في الدخول بخلاف معه بسبب تعاونه مع المغنية العالمية تيلور سويفت مؤخراً.
كما بدأ الخلاف بين ويست ودريك في العام 2018، بعدما أنتج كانييه أغنية للمغنية "بوشا تي" Pusha T التي كشفت فيها عن وجود ابن لدريك يُدعى أدونيس.
آخر الأخبار
فنّ
خلافه
كيندريك
لامار...
كانييه
ينتقد
دريك:
"أشعر
بالسوء
تجاهك"
جوي سلامة بعد تعرّضها لنزيف في الرأس: لولا الرب يسوع منّي هون (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:36
"ملياردير متعجرف".. رئيس وزراء أستراليا ينتقد ماسك بعد رفضه ازالة منشورات تتعلق بحادثة طعن الأسقف في سيدني
أخبار دولية
00:36
"ملياردير متعجرف".. رئيس وزراء أستراليا ينتقد ماسك بعد رفضه ازالة منشورات تتعلق بحادثة طعن الأسقف في سيدني
0
آخر الأخبار
09:22
رئيس مجلس الوزراء العراقي والرئيس التركي يشهدان توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والامارات للتعاون في "مشروع طريق التنمية"
آخر الأخبار
09:22
رئيس مجلس الوزراء العراقي والرئيس التركي يشهدان توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والامارات للتعاون في "مشروع طريق التنمية"
0
منوعات
2024-04-20
امرأة من ذوي الإعاقة تنتقد قرار "ديزني" الجديد: "لم أعد أشعر بالترحيب هناك" (فيديو)
منوعات
2024-04-20
امرأة من ذوي الإعاقة تنتقد قرار "ديزني" الجديد: "لم أعد أشعر بالترحيب هناك" (فيديو)
0
أخبار دولية
2024-04-13
البابا فرنسيس: "أشعر بالحزن بسبب الصراع في فلسطين وإسرائيل"
أخبار دولية
2024-04-13
البابا فرنسيس: "أشعر بالحزن بسبب الصراع في فلسطين وإسرائيل"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
04:14
جوي سلامة بعد تعرّضها لنزيف في الرأس: لولا الرب يسوع منّي هون (فيديو)
فنّ
04:14
جوي سلامة بعد تعرّضها لنزيف في الرأس: لولا الرب يسوع منّي هون (فيديو)
0
فنّ
04:08
والدة باميلا الكيك تخطف الأنظار بجمالها وشبابها.. بدت كشابة عشرينيّة (صور)
فنّ
04:08
والدة باميلا الكيك تخطف الأنظار بجمالها وشبابها.. بدت كشابة عشرينيّة (صور)
0
فنّ
04:05
هل تذكرون نجمة ستار أكاديمي صوفيا المريخ؟.. عودة بعد غياب الى الساحة الفنيّة!
فنّ
04:05
هل تذكرون نجمة ستار أكاديمي صوفيا المريخ؟.. عودة بعد غياب الى الساحة الفنيّة!
0
فنّ
04:00
قضية الإغتصاب تلاحقه... إليكم سبب انخفاض نسب مشاهدة سعد لمجرد
فنّ
04:00
قضية الإغتصاب تلاحقه... إليكم سبب انخفاض نسب مشاهدة سعد لمجرد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-04-22
إليسا في موقفٍ محرج بأميركا: كنت وقّعتني... زعلت منك! (فيديو)
فنّ
2024-04-22
إليسا في موقفٍ محرج بأميركا: كنت وقّعتني... زعلت منك! (فيديو)
0
صحف اليوم
01:52
باسيل يقصي بوصعب رسميًا من تياره (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
01:52
باسيل يقصي بوصعب رسميًا من تياره (الشرق الأوسط)
0
آخر الأخبار
11:00
المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا بقذائف المدفعية
آخر الأخبار
11:00
المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا بقذائف المدفعية
0
فنّ
09:35
نقل المغني كينجي جيراك إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري... وهذه التفاصيل
فنّ
09:35
نقل المغني كينجي جيراك إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري... وهذه التفاصيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:55
الأنصاري: قطر لا تزال ملتزمة بالوساطة لكنها تعيد تقييم دورها
أخبار دولية
06:55
الأنصاري: قطر لا تزال ملتزمة بالوساطة لكنها تعيد تقييم دورها
0
أخبار لبنان
06:19
السفير المصري من عين التينة: خطوة جديدة يمكن البناء عليها وصولاً إلى انتخاب رئيس
أخبار لبنان
06:19
السفير المصري من عين التينة: خطوة جديدة يمكن البناء عليها وصولاً إلى انتخاب رئيس
0
أخبار لبنان
05:39
ميقاتي: مبادرة التحوّل الرقميّ احتلّت أولويّات الحكومة... وسلام: لبنان تأخّر في التحول الرقميّ
أخبار لبنان
05:39
ميقاتي: مبادرة التحوّل الرقميّ احتلّت أولويّات الحكومة... وسلام: لبنان تأخّر في التحول الرقميّ
0
آخر الأخبار
01:00
شهيد في استهداف سيارة قرب مقام النبي ساري في عدلون
آخر الأخبار
01:00
شهيد في استهداف سيارة قرب مقام النبي ساري في عدلون
0
أخبار دولية
00:40
اعتقال مؤيدين للفلسطينيين بجامعتي كونيتيكت ونيويورك
أخبار دولية
00:40
اعتقال مؤيدين للفلسطينيين بجامعتي كونيتيكت ونيويورك
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
وفاة الرهينة الغربية الأطول إحتجازًا في لبنان... من هو؟
تقارير نشرة الاخبار
14:17
وفاة الرهينة الغربية الأطول إحتجازًا في لبنان... من هو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
في اليوم العالمي لأمنا الأرض... بعض النصائح من أجل بيئة أفضل
تقارير نشرة الاخبار
14:13
في اليوم العالمي لأمنا الأرض... بعض النصائح من أجل بيئة أفضل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
لقاء إردوغان-السوداني على قاعدة "الكل رابح"؟
تقارير نشرة الاخبار
14:07
لقاء إردوغان-السوداني على قاعدة "الكل رابح"؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
منها المنطقة 55… تعرفوا إلى القواعد الأميركية في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
14:01
منها المنطقة 55… تعرفوا إلى القواعد الأميركية في سوريا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:19
الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة والثانوية... هذه مواعيدها
خبر عاجل
09:19
الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة والثانوية... هذه مواعيدها
2
تقارير نشرة الاخبار
14:17
وفاة الرهينة الغربية الأطول إحتجازًا في لبنان... من هو؟
تقارير نشرة الاخبار
14:17
وفاة الرهينة الغربية الأطول إحتجازًا في لبنان... من هو؟
3
تقارير نشرة الاخبار
13:22
خطف وتعذيب وصعق بالكهرباء... لن تصدقوا إجرام العصابات بين لبنان وسوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:22
خطف وتعذيب وصعق بالكهرباء... لن تصدقوا إجرام العصابات بين لبنان وسوريا
4
صحف اليوم
01:52
باسيل يقصي بوصعب رسميًا من تياره (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
01:52
باسيل يقصي بوصعب رسميًا من تياره (الشرق الأوسط)
5
اقتصاد
02:07
إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين
اقتصاد
02:07
إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين
6
منوعات
12:29
سجن مذيعة عربية لمدة عام... تعاطت المخدرات وبثت مقاطع "غير أخلاقية" (صور)
منوعات
12:29
سجن مذيعة عربية لمدة عام... تعاطت المخدرات وبثت مقاطع "غير أخلاقية" (صور)
7
منوعات
15:31
رجل يسبب اضطراباً على متن طائرة... ضرب المضيفات وردّ فعل طفلة يغزو الإنترنت (فيديو)
منوعات
15:31
رجل يسبب اضطراباً على متن طائرة... ضرب المضيفات وردّ فعل طفلة يغزو الإنترنت (فيديو)
8
فنّ
09:35
نقل المغني كينجي جيراك إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري... وهذه التفاصيل
فنّ
09:35
نقل المغني كينجي جيراك إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري... وهذه التفاصيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More