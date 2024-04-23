الموت يفجع الفنانة رحمة رياض... وبهذه الكلمات ودّعت شقيقتها! (صورة)

الموت يفجع الفنانة رحمة رياض... وبهذه الكلمات ودّعت شقيقتها! (صورة)

فُجعت الفنانة رحمة رياض بوفاة شقيقتها، "نعمة رياض"، وطلبت من متابعيها الدعاء لها.

وأعلنت الفنانة العراقية الخبر الحزين في منشور لها عبر منصة "اكس"، وكتبت "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى أختي من والدي رحمه الله. لا تنسوها من دعائكم".

وفي هذا السياق، تفاعل النجوم بشكل واسع مع هذا الخبر الحزين حيث انهالت عليها التعليقات التي عبروا فيها عن حزنهم الشديد لهذا الخبر، وحرصوا على مواساة رحمة.