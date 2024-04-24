بعد إصابته بطلق ناري... المغني الفرنسي كينجي جيراك بخير وهذا ما قاله مدير أعماله

طمأن مدير أعمال المغني الفرنسي كينجي جيراك الذي أُصيب الاثنين بطلق ناري في ظروف لا تزال غامضة إلى أن النجم بخير ونجا مما تعرّض له، ما سيتيح للمحققين الاستماع إلى إفادته في أقرب وقت ممكن.وأوضح "حكيم نصّوح" الذي يتولى إدارة أعمال المغني، الفائز بمسابقة "ذي فويس" عام 2014، أنه تحدث هاتفياً إلى الفنان البالغ 27 عاماً الذي كان لا يزال في المستشفى الثلاثاء، وقال لوكالة "فرانس برس": "لقد حادثني. لقد نجا وهو بخير".وأُجريت عملية جراحية في مستشفى بالقرب من مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا للفنان المتحدر من أصل غجري كاتالوني، صاحب أغنيتي "كولور خيتانو" و"أندالوز".وكان قد نُقل جيراك إلى هذا المستشفى الاثنين وهو في "حال حرجة" مع أنه كان في كامل وعيه.ومع أن تحقيقاً فُتح في قضية "محاولة القتل العمد"، أفاد المغني بعد ذلك بأن إطلاق النار كان "عرضياً، تسبّب به بنفسه بمسدس آلي من عيار 11 مليمتراً كان اشتراه قبل وقت قصير" من حصول الحادث، بحسب النيابة العامة.