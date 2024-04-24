بعد وفاة شقيقتها... ناصيف زيتون يواسي رحمة رياض

بعد وفاة شقيقتها... ناصيف زيتون يواسي رحمة رياض

بعد وفاة شقيقتها في الساعات الماضية، واسى الفنان السوري ناصيف زيتون زميلته الفنانة العراقيّة رحمة رياض بمصابها الأليم، وذلك في منشورٍ جديد عبر منصّة X.

وفي التفاصيل، دوّن ناصيف زيتون "بعرف ما في أصعب من فراق الأحبة وما في كلام يواسي قلبك بس انتي قوية وانشالله تكون خاتمة الأحزان. الله يرحمها ويصبر قلبكم ويكون مثواها الجنة".

يُذكر أن رحمة رياض وناصيف زيتون أصدرا في الأيام الماضية ديو غنائي جديد بعنوان "ما في ليل".