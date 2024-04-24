عامر زيان يشوّق الجمهور لجديده... "عشقتك"

عامر زيان يشوّق الجمهور لجديده... "عشقتك"

نشر الفنان اللبناني عامر زيان صورةً جديدة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة الّتي ستبصر النور قريباً على طريقة الفيديو كليب.

واكتفى الفنان عامر زيان بالكشف عن اسم الأغنية المُرتقبة، فكتب "عشقتك... قريباً".

وعلمنا أن الأغنية الجديدة من كلمات جنى روحانا وألحان جوزيف جحا وتوزيع روجيه خوري.