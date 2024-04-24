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"لماذا أنا؟"... تصريحات ملهمة ومؤثرة لسيلين ديون في أول مقابلة معها بعد تشخيص مرضها!

فنّ
2024-04-24 | 10:57
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&quot;لماذا أنا؟&quot;... تصريحات ملهمة ومؤثرة لسيلين ديون في أول مقابلة معها بعد تشخيص مرضها!
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"لماذا أنا؟"... تصريحات ملهمة ومؤثرة لسيلين ديون في أول مقابلة معها بعد تشخيص مرضها!

سيلين ديون تتحدث عن مرضها به
تحدّثت المغنية الكندية سيلين ديون التي تعاني من متلازمة الشخص المتيبس، عن مرضها ضمن مقابلة لمجلة "فوغ" الفرنسية هي الأولى لها منذ إعلان إصابتها بهذا المرض النادر.

وأشارت ديون (56 عاما) التي شُخّصت في خريف عام 2022 إصابتها بمرض عصبي نادر يُسمّى متلازمة الشخص المتيبس، إلى أنها تتّبع "علاجاً رياضياً وجسدياً وصوتياً" خمسة أيام في الأسبوع تعمل خلالها على جسدها وصوتها.
 
وتابعت: ""أعمل على أصابع قدمي، وركبتي، وساقي، وأصابعي، وغنائي، وصوتي... يجب أن أتعلم كيف أتعايش مع ذلك الآن وأتوقف عن التشكيك في نفسي... في البداية كنت أسأل نفسي: لماذا أنا؟ كيف حدث هذا؟ ماذا فعلت؟ هل هذا خطأي؟، الحياة لا تعطيك أي إجابات. عليك فقط أن تعيشها. لدي هذا المرض لسبب غير معروف... إما أن أتدرب كرياضي وأعمل بجهد كبير، أو أتوقف عن العمل وينتهي الأمر."

وأضافت: "لدي هذه القوة بداخلي. أعلم أن لا شيء سيوقفني."

وقالت في مقابلة طويلة "إن الأمور تسير على ما يرام، لكنّ الأمر يتطلب عملاً كثيراً".

وتابعت "لم أنتصر على المرض، فهو لا يزال بداخلي وسيبقى دائماً. آمل أن تتوصل الأبحاث العلمية إلى علاج شافٍ له، لكن عليّ أن أتعلّم كيف أتعايش معه".

ورداً على سؤال بشأن قدرتها على العودة إلى المسارح، قالت إنها لا تستطيع الإجابة على هذا السؤال. وأضافت في المقابلة التي أُرفقت بصور للنجمة وهي ترتدي ملابس لمصممين فرنسيين بارزين "لا أعرف... جسمي سيخبرني".

وتطرقت ديون التي باعت أكثر من 250 مليون ألبوم، في مقابلة بالفيديو، إلى لحظات كثيرة طبعت حياتها المهنية التي انطلقت قبل 40 عاما.

وكان ديون ظهرت بشكل مفاجئ ولفترة وجيزة ضمن حفلة توزيع جوائز "غرامي" في لوس أنجليس في أوائل شباط، إذ منحت جائزة ألبوم العام للمغنية تايلور سويفت.

ويعود تاريخ آخر حفلة للنجمة الكندية إلى آذار 2020 في مدينة نيوارك في شرق الولايات المتحدة. وقد توقفت بعدها جولتها العالمية التي تحمل عنوان "كوردج" بسبب جائحة كوفيد-19. ومنذ عام 2021، تعاني سيلين ديون من تبعات إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس.

تصيب هذه المتلازمة واحدا من كل مليون شخص تقريباً، وتسبب ألماً شديداً وصعوبة في الحركة، ما يمنع ممارسة الأنشطة المجهدة بدنياً.

في نهاية كانون الثاني، أعلنت "أمازون برايم فيديو" عن توجهها لطرح فيلم وثائقي عن المغنية بعنوان "I Am: Celine Dion" ("أنا: سيلين ديون")، والذي تريد من خلاله "رفع مستوى الوعي" بمرضها.

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