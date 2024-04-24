الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أجبرته على مشاهدتها وهي تمارس الجنس مع امرأة أخرى... مصور مغنية راب شهيرة يرفع دعوى عليها وهذه التفاصيل الصادمة!

فنّ
2024-04-24 | 13:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أجبرته على مشاهدتها وهي تمارس الجنس مع امرأة أخرى... مصور مغنية راب شهيرة يرفع دعوى عليها وهذه التفاصيل الصادمة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أجبرته على مشاهدتها وهي تمارس الجنس مع امرأة أخرى... مصور مغنية راب شهيرة يرفع دعوى عليها وهذه التفاصيل الصادمة!

رفع مصوّر ميغن ذي ستاليون دعوى قضائية على مغنية الراب الأميركية متّهماً اياها، بحسب الدعوى التي رُفعت الثلاثاء في لوس انجلوس، بإجباره على مشاهدتها وهي تمارس الجنس في سيارة كانت تسير.

وأشار إميليو غارسيا إلى أن الواقعة التي حصلت في جزيرة إيبيزا الإسبانية، كانت جزءاً من سلسلة مضايقات تعرّض لها وشملت تعليقات سلبية وتنمّراً بشأن وزنه الزائد.

وقال رون زامبرانو وكيل الدفاع عن غارسيا "ما كان يفترض وضع إميليو في موقف يجبره على التواجد معها داخل السيارة وهي تمارس الجنس مع امرأة أخرى"، مضيفاً ان "تعريض الموظفين لسلوك مماثل هو بالتأكيد غير قانوني".

وأشارت الدعوى إلى أنّ الواقعة حصلت في حزيران 2022 عندما كان غارسيا، المصور الشخصي للنجمة، في جولة معها.

وأوضحت الدعوى التي رُفعت الثلاثاء أمام المحكمة العليا في لوس أنجليس أنّ "غارسيا كان عاجزاً عن الخروج من السيارة لأنها كانت تسير في بلد غريب عنه".

وتابعت أنّ "المدعي كان محرجا ومذعورا وشعر بالإهانة طيلة فترة الواقعة".

وطلبت المغنية من غارسيا عدم التحدّت عما شاهده، بحسب الدعوى التي لفتت إلى أنّ ميغن قالت لغارسيا إنه سمين ويأكل كميات كبيرة من الأطعمة.

وذكرت الدعوى أنّ غارسيا بدأ يعمل مع النجمة البالغة 29 عاما سنة 2018.

وبما أنّه لم يكن موظفاً لدى ميغن بل يعمل معها ضمن عقد مستقل، لم يستفد من مزايا معينة كالرعاية الصحية أو الحصول على أجر لقاء أي عمل إصافي.

وأوضحت الدعوى أنّ عقد العمل يشير إلى أنّ غارسيا عليه العمل لثماني ساعات يوميا، لكنّه كان يتلقى اتصالات من ميغن خارج هذه الأوقات، وكان يؤدي مهاما أخرى من دون الحصول على فترات راحة مناسبة.

ويطالب غارسيا بالحصول على تعويضات لم تُحدد قيمتها.

وقال زامبرانو "على ميغن أن تدفع لغارسيا استحقاقاته، وأن تعترف بسلوكها وتتوقف عن هذا النوع من التحرش الجنسي والتصرّف المخجل".

ونفى محامي ميغن، في حديث عبر موقع "بايدج 6"، هذه الاتهامات. وقال إنّ "هذه الدعوى تُعنى بعلاقات عمل حصراً ولم تُرفع أي دعوى في شأن تحرش جنسي"، مشيراً إلى أنّ الاتهامات تشكل محاولة لإحراج" ميغن.
 

آخر الأخبار

فنّ

مشاهدتها

تمارس

الجنس

امرأة

أخرى...

مغنية

شهيرة

عليها

التفاصيل

الصادمة!

LBCI التالي
بعد إصابته بطلق ناري... المغني الفرنسي كينجي جيراك بخير وهذا ما قاله مدير أعماله
الموت يفجع الفنانة رحمة رياض... وبهذه الكلمات ودّعت شقيقتها! (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-03-29

بعد ذهابها لحضور حفل زفاف شقيقها... امرأة تكتشف حقيقة صادمة قبل وصولها وهذه التفاصيل! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-03-24

بعد قرارها بالإقلاع عن شرب الكحول... امرأة تُزعج زوجها بتصرفاتها الغريبة وهذه التفاصيل

LBCI
موضة وجمال
2024-03-22

Hermes تُواجه دعوى قضائيّة بسبب حقائب "بيركين"... وهذه التفاصيل

LBCI
منوعات
2024-03-14

بعدما كشفت خيانة شريكها... عُثر عليها مقتولة بالملابس الداخلية داخل "المنزل المثالي": وهذه التفاصيل!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
15:56

آثار حذاء نجم تلفزيوني شهير ظهرت على وجه ضحيته بعد أن داس على رأسها: اعتداء مرعب وهذه التفاصيل! (فيديو)

LBCI
فنّ
10:57

"لماذا أنا؟"... تصريحات ملهمة ومؤثرة لسيلين ديون في أول مقابلة معها بعد تشخيص مرضها!

LBCI
موضة وجمال
08:56

ارتدت فستاناً مثيراً لوالدتها... ابنة ممثلة هوليوودية تحتفل بعيد ميلادها: بدت مثلها تماماً! (صور)

LBCI
فنّ
05:32

وائل كفوري يحقق حلم ابنة ريمي درباس... زارها وغنى معها في عيد ميلادها (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2024-04-22

صورة عفوية تجمع ياسمينا زيتون بإيميه صياح: "أظهري للعالم جمال لبنان" (صورة)

LBCI
منوعات
2024-04-23

"ماكرون قبل بداية الحياة السياسية... الرقص في الديسكو بشعر مستعار"... مقطع فيديو يثير الجدل فما حقيقته؟ (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقية اللاجئين لكنه يسير بين الافخاخ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-09

عصابة سرقة تتحول الى آلة خطف وقتل لباسكال سليمان ببطاقات مزورة وسيارات مسروقة...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

بعد 200 يومٍ على طوفان الأقصى… الكلمة تبقى للميدان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

أكثر من 200 يوم... بين حماس واسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

اسرائيل.. سكان الشمال يمهلون الحكومة فترة قصيرة لحسم قرارها بشأن الحدود مع لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

في ذكرى الـ١٠٩ سنوات على الإبادة الارمنية: المجتمع الأرمني يحافظ على وجوده في لبنان!

LBCI
رياضة
13:36

تنافسات مثيرة في افتتاح موسم السباقات ضمن جولة السبيد تست الأولى في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

المبادرة الفرنسية محور لقاء عين التينة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

من موظف ديليفيري الى ادارة عملية سرقة وخطف وقتل باسكال سليمان…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

معراب تفتح ابوابها للحوار..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقية اللاجئين لكنه يسير بين الافخاخ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
01:10

مذكرة توقيف أرجنتينية بحقّ وزير الداخلية الإيراني والإنتربول يصدر نشرة حمراء بحقّه

LBCI
خبر عاجل
06:07

إعادة تشغيل رحلة طيران الشرق الأوسط إلى باريس غدًا

LBCI
خبر عاجل
03:07

طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلة ME211/212 غدًا بسبب إضراب المراقبين الجويين في مطار شارل دوغول-باريس

LBCI
فنّ
05:32

وائل كفوري يحقق حلم ابنة ريمي درباس... زارها وغنى معها في عيد ميلادها (فيديو)

LBCI
فنّ
04:04

جو القارح يحتفل بتخرّج ابنه.. صورة مميّزة مع زوجته وابنيهما

LBCI
آخر الأخبار
18:00

الجزيرة نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية: مخاوف من صدور أوامر اعتقال لمسؤولين بينهم نتنياهو أثيرت في اجتماع بمكتب رئيس الوزراء

LBCI
حال الطقس
02:08

كتل هوائية حارة تسيطر على لبنان...متى تنخفض درجات الحرارة؟

LBCI
آخر الأخبار
17:59

الجزيرة نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية: رسائل وصلت إسرائيل تشير الى تزايد احتمال إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لمسؤولين كبار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More