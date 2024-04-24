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آثار حذاء نجم تلفزيوني شهير ظهرت على وجه ضحيته بعد أن داس على رأسها: اعتداء مرعب وهذه التفاصيل! (فيديو)
فنّ
2024-04-24 | 15:56
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آثار حذاء نجم تلفزيوني شهير ظهرت على وجه ضحيته بعد أن داس على رأسها: اعتداء مرعب وهذه التفاصيل! (فيديو)
يُزعم أن نجم تلفزيوني سابق هارب من الشرطة بتهمة الاعتداء، بعد أن داس على رأس امرأة بقوة حتى تمكنت الشرطة من التعرف على الحذاء الذي كان يرتديه.
واتُهم نجم Home and Away Orpheus Pledger، 30 عامًا، بالاعتداء على امرأة في منزل في ملبورن في 25 آذار، في حادثة زُعم أنها التقطت بكاميرا مراقبة.
وأظهرت اللقطات المروعة - التي تم نشرها بعد انضمام
ديلي ميل
أستراليا إلى الإجراءات القانونية لرفع القيود المفروضة على التقارير - أن بليدغر يمسك بشعر الضحية ويرميها على الأرض قبل أن يدوس على رأسها.
وتظهر صور إصابات المرأة الناجمة عن الهجوم المزعوم كدمات على جانب وجهها تحمل "تشابهًا مشابهًا" للنمط الوحيد لأحذية Vans الرياضية التي يمتلكها، حسبما تزعم الشرطة.
وتم حبس بليدغر بعد اعتقاله في 27 آذار، ولكن تم إطلاق سراحه بكفالة يوم الاثنين لإجراء تقييم للصحة العقلية في مستشفى ملبورن الملكي.
وطُلب منه العودة إلى المحكمة في اليوم التالي، لكن يُزعم بدلاً من ذلك أنه نهض للتو وخرج، في انتهاك لشروط الكفالة، ولا يزال هارباً.
وناشدت الشرطة يوم الأربعاء الجمهور المساعدة في تحديد موقع بليدغر.
وتزعم الشرطة أن اللقطات المثيرة للقلق أظهرت هجوم بليدغر التاسع على الضحية منذ عام 2021 وكانت مثالاً على "تصعيد ميله للعنف".
وتم إدخال الضحية المزعومة إلى المستشفى طوال الليل بسبب إصابات، بما في ذلك الأورام الدموية (تورم الدم المتخثر) في جبهتها، وجروح في خدها وكدمات في رقبتها ويده وخدها.
وأبلغت محكمة ملبورن الجزئية يوم الاثنين أن ضحية بليدغر المزعومة أجرت مكالمة لتحذير الشرطة من أنه كان في خضم حادث يتعلق بالصحة العقلية.
وقيل للمحكمة إن الضحية المزعومة سُمعت وهي تقول "إنه قادم" قبل قطع الخط.
وقال محامي بليدغر للمحكمة، إن موكله - الذي لعب دور ماسون مورغان في مسلسل Seven's لمدة 339 حلقة من عام 2016 إلى عام 2019 - تم الإفراج عنه بكفالة يوم الاثنين حتى يتمكن من الحصول على دعم الصحة العقلية الذي "يقول الخبراء إنه يحتاج إليه".
وكان من المتوقع أن يخضع بليدغر للتقييم في المستشفى ويعود إلى المحكمة يوم الثلاثاء لإعادة تقييم شروط الكفالة الخاصة به.
ولكن عندما نظر القاضي جاستن فوستر في قضيته صباح الثلاثاء، لم يتم العثور عليه.
وقال محاميه غاسبر ماكوسبي للمحكمة إن موكله هرب من المستشفى بعد انتظار ما يقرب من ست ساعات لرؤيته.
وغضب القاضي فوستر لأنه تردد للموافقة على زيارة المستشفى.
وقال للمحكمة يوم الثلاثاء: "هذا يجعلني أتساءل عما إذا كنت سأمنح هذه الفرصة مرة أخرى".
وقال إنه يشعر بالغضب أيضًا لأن مريضًا يشتبه أنه يعاني من مرض عقلي قد ترك من دون علاج ومن دون رعاية لمدة ست ساعات تقريبًا.
وتم إلغاء كفالة بليدغر وصدر أمر بالقبض عليه.
وعلى الرغم من مقاومتها السابقة لإجراءات الشرطة بشأن الاعتداءات السابقة المزعومة، قالت الضحية المزعومة للشرطة إنها "تعتقد أنه سيقتلها في النهاية"، حسبما قيل للمحكمة.
وكانت المدعية العامة للشرطة أوليفيا سبارو قد أوصت ببقاء بليدغر رهن الاحتجاز لأنه كان "خطرًا غير مقبول" على المجتمع أثناء تشرده ويُزعم أنه يعاني من مشاكل تتعلق بالمخدرات والصحة العقلية.
وعارضت السيدة سبارو أيضًا أمر تقييم الصحة العقلية للمريض الداخلي الذي تم تقديمه خلال جلسة الاستماع بكفالة الأسبوع الفائت، حيث لا يستطيع الموظفون منعه جسديًا من المغادرة.
كما أعرب القاضي فوستر عن مخاوفه بشأن الأمر لأنه يعني أن بليدغر يمكنه المغادرة من دون أن يتم القبض عليه.
"من الناحية السريرية، قد يتناول عقاقيره وأي علاج يحتاجه ويظهر تحسنًا. وقال: "بعد ذلك يمكن إطلاق سراحه في المجتمع... إن خطر حدوث شيء آخر وعواقب وخيمة أمر لافت للنظر."
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ضحيته
رأسها:
اعتداء
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