الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

آثار حذاء نجم تلفزيوني شهير ظهرت على وجه ضحيته بعد أن داس على رأسها: اعتداء مرعب وهذه التفاصيل! (فيديو)

فنّ
2024-04-24 | 15:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
آثار حذاء نجم تلفزيوني شهير ظهرت على وجه ضحيته بعد أن داس على رأسها: اعتداء مرعب وهذه التفاصيل! (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
آثار حذاء نجم تلفزيوني شهير ظهرت على وجه ضحيته بعد أن داس على رأسها: اعتداء مرعب وهذه التفاصيل! (فيديو)

يُزعم أن نجم تلفزيوني سابق هارب من الشرطة بتهمة الاعتداء، بعد أن داس على رأس امرأة بقوة حتى تمكنت الشرطة من التعرف على الحذاء الذي كان يرتديه.

واتُهم نجم Home and Away Orpheus Pledger، 30 عامًا، بالاعتداء على امرأة في منزل في ملبورن في 25 آذار، في حادثة زُعم أنها التقطت بكاميرا مراقبة.

وأظهرت اللقطات المروعة - التي تم نشرها بعد انضمام ديلي ميل أستراليا إلى الإجراءات القانونية لرفع القيود المفروضة على التقارير - أن بليدغر يمسك بشعر الضحية ويرميها على الأرض قبل أن يدوس على رأسها.
 
وتظهر صور إصابات المرأة الناجمة عن الهجوم المزعوم كدمات على جانب وجهها تحمل "تشابهًا مشابهًا" للنمط الوحيد لأحذية Vans الرياضية التي يمتلكها، حسبما تزعم الشرطة.

وتم حبس بليدغر بعد اعتقاله في 27 آذار، ولكن تم إطلاق سراحه بكفالة يوم الاثنين لإجراء تقييم للصحة العقلية في مستشفى ملبورن الملكي.

وطُلب منه العودة إلى المحكمة في اليوم التالي، لكن يُزعم بدلاً من ذلك أنه نهض للتو وخرج، في انتهاك لشروط الكفالة، ولا يزال هارباً.

وناشدت الشرطة يوم الأربعاء الجمهور المساعدة في تحديد موقع بليدغر.

وتزعم الشرطة أن اللقطات المثيرة للقلق أظهرت هجوم بليدغر التاسع على الضحية منذ عام 2021 وكانت مثالاً على "تصعيد ميله للعنف".

وتم إدخال الضحية المزعومة إلى المستشفى طوال الليل بسبب إصابات، بما في ذلك الأورام الدموية (تورم الدم المتخثر) في جبهتها، وجروح في خدها وكدمات في رقبتها ويده وخدها.

وأبلغت محكمة ملبورن الجزئية يوم الاثنين أن ضحية بليدغر المزعومة أجرت مكالمة لتحذير الشرطة من أنه كان في خضم حادث يتعلق بالصحة العقلية.

وقيل للمحكمة إن الضحية المزعومة سُمعت وهي تقول "إنه قادم" قبل قطع الخط.

وقال محامي بليدغر للمحكمة، إن موكله - الذي لعب دور ماسون مورغان في مسلسل Seven's لمدة 339 حلقة من عام 2016 إلى عام 2019 - تم الإفراج عنه بكفالة يوم الاثنين حتى يتمكن من الحصول على دعم الصحة العقلية الذي "يقول الخبراء إنه يحتاج إليه".

وكان من المتوقع أن يخضع بليدغر للتقييم في المستشفى ويعود إلى المحكمة يوم الثلاثاء لإعادة تقييم شروط الكفالة الخاصة به.

ولكن عندما نظر القاضي جاستن فوستر في قضيته صباح الثلاثاء، لم يتم العثور عليه.

وقال محاميه غاسبر ماكوسبي للمحكمة إن موكله هرب من المستشفى بعد انتظار ما يقرب من ست ساعات لرؤيته.

وغضب القاضي فوستر لأنه تردد للموافقة على زيارة المستشفى.

وقال للمحكمة يوم الثلاثاء: "هذا يجعلني أتساءل عما إذا كنت سأمنح هذه الفرصة مرة أخرى".

وقال إنه يشعر بالغضب أيضًا لأن مريضًا يشتبه أنه يعاني من مرض عقلي قد ترك من دون علاج ومن دون رعاية لمدة ست ساعات تقريبًا.

وتم إلغاء كفالة بليدغر وصدر أمر بالقبض عليه.

وعلى الرغم من مقاومتها السابقة لإجراءات الشرطة بشأن الاعتداءات السابقة المزعومة، قالت الضحية المزعومة للشرطة إنها "تعتقد أنه سيقتلها في النهاية"، حسبما قيل للمحكمة.

وكانت المدعية العامة للشرطة أوليفيا سبارو قد أوصت ببقاء بليدغر رهن الاحتجاز لأنه كان "خطرًا غير مقبول" على المجتمع أثناء تشرده ويُزعم أنه يعاني من مشاكل تتعلق بالمخدرات والصحة العقلية.
 
وعارضت السيدة سبارو أيضًا أمر تقييم الصحة العقلية للمريض الداخلي الذي تم تقديمه خلال جلسة الاستماع بكفالة الأسبوع الفائت، حيث لا يستطيع الموظفون منعه جسديًا من المغادرة.

كما أعرب القاضي فوستر عن مخاوفه بشأن الأمر لأنه يعني أن بليدغر يمكنه المغادرة من دون أن يتم القبض عليه.

"من الناحية السريرية، قد يتناول عقاقيره وأي علاج يحتاجه ويظهر تحسنًا. وقال: "بعد ذلك يمكن إطلاق سراحه في المجتمع... إن خطر حدوث شيء آخر وعواقب وخيمة أمر لافت للنظر."
 

آخر الأخبار

فنّ

تلفزيوني

ضحيته

رأسها:

اعتداء

التفاصيل!

(فيديو)

LBCI التالي
بعد وفاة شقيقتها... ناصيف زيتون يواسي رحمة رياض
بعد إصابته بطلق ناري... المغني الفرنسي كينجي جيراك بخير وهذا ما قاله مدير أعماله
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-03-11

موسيقية سابقة تكشف: "تعرضت للاعتداء الجنسي ليلة عيد ميلادي... خدرني واحتجزني" وهذه التفاصيل! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-03-07

المجرم كان يعيش معهم والدم ملأ الطريق... جريمة مرعبة في كندا ضحيتها 6 أشخاص بينهم طفل عمره أشهر وهذه التفاصيل!

LBCI
موضة وجمال
2024-04-23

ياسمينا زيتون في أول إطلالة تلفزيونية لها بعد تتويجها كوصيفة أولى لملكة جمال العالم... وهذه رسالتها إلى الشابات! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-03-29

ما اكتشفه خلال تجوله على أحد الشواطئ في إنكلترا مرعب... مخلوق غريب بأسنان حادة ظهر أمامه وهذه التفاصيل! (صور)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
13:31

أجبرته على مشاهدتها وهي تمارس الجنس مع امرأة أخرى... مصور مغنية راب شهيرة يرفع دعوى عليها وهذه التفاصيل الصادمة!

LBCI
فنّ
10:57

"لماذا أنا؟"... تصريحات ملهمة ومؤثرة لسيلين ديون في أول مقابلة معها بعد تشخيص مرضها!

LBCI
موضة وجمال
08:56

ارتدت فستاناً مثيراً لوالدتها... ابنة ممثلة هوليوودية تحتفل بعيد ميلادها: بدت مثلها تماماً! (صور)

LBCI
فنّ
05:32

وائل كفوري يحقق حلم ابنة ريمي درباس... زارها وغنى معها في عيد ميلادها (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2024-04-22

صورة عفوية تجمع ياسمينا زيتون بإيميه صياح: "أظهري للعالم جمال لبنان" (صورة)

LBCI
منوعات
2024-04-23

"ماكرون قبل بداية الحياة السياسية... الرقص في الديسكو بشعر مستعار"... مقطع فيديو يثير الجدل فما حقيقته؟ (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقية اللاجئين لكنه يسير بين الافخاخ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-09

عصابة سرقة تتحول الى آلة خطف وقتل لباسكال سليمان ببطاقات مزورة وسيارات مسروقة...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

بعد 200 يومٍ على طوفان الأقصى… الكلمة تبقى للميدان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

أكثر من 200 يوم... بين حماس واسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

اسرائيل.. سكان الشمال يمهلون الحكومة فترة قصيرة لحسم قرارها بشأن الحدود مع لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

في ذكرى الـ١٠٩ سنوات على الإبادة الارمنية: المجتمع الأرمني يحافظ على وجوده في لبنان!

LBCI
رياضة
13:36

تنافسات مثيرة في افتتاح موسم السباقات ضمن جولة السبيد تست الأولى في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

المبادرة الفرنسية محور لقاء عين التينة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

من موظف ديليفيري الى ادارة عملية سرقة وخطف وقتل باسكال سليمان…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

معراب تفتح ابوابها للحوار..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقية اللاجئين لكنه يسير بين الافخاخ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
01:10

مذكرة توقيف أرجنتينية بحقّ وزير الداخلية الإيراني والإنتربول يصدر نشرة حمراء بحقّه

LBCI
خبر عاجل
06:07

إعادة تشغيل رحلة طيران الشرق الأوسط إلى باريس غدًا

LBCI
خبر عاجل
03:07

طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلة ME211/212 غدًا بسبب إضراب المراقبين الجويين في مطار شارل دوغول-باريس

LBCI
فنّ
05:32

وائل كفوري يحقق حلم ابنة ريمي درباس... زارها وغنى معها في عيد ميلادها (فيديو)

LBCI
فنّ
04:04

جو القارح يحتفل بتخرّج ابنه.. صورة مميّزة مع زوجته وابنيهما

LBCI
آخر الأخبار
18:00

الجزيرة نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية: مخاوف من صدور أوامر اعتقال لمسؤولين بينهم نتنياهو أثيرت في اجتماع بمكتب رئيس الوزراء

LBCI
حال الطقس
02:08

كتل هوائية حارة تسيطر على لبنان...متى تنخفض درجات الحرارة؟

LBCI
آخر الأخبار
17:59

الجزيرة نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية: رسائل وصلت إسرائيل تشير الى تزايد احتمال إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لمسؤولين كبار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More