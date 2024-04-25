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o
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o
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قلق على صحّة نوال الكويتيّة... إختفاء عن مواقع التواصل وما مصير حفلها؟
فنّ
2024-04-25 | 03:08
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قلق على صحّة نوال الكويتيّة... إختفاء عن مواقع التواصل وما مصير حفلها؟
قلق على صحّة نوال الكويتيّة... إختفاء عن مواقع التواصل وما مصير حفلها؟
غابت الفنانة نوال الكويتيّة عن مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الّذي أثار قلق محبّيها في الساعات الماضية.
وتبيّن أن نوال الكويتيّة قد تعرّضت لوعكةٍ صحيّة ألمّت بها، وذلك قبل الحفل المُنتظر أن تحييه بتاريخ 2 أيار بالإشتراك مع الفنان نبيل شعيل على مسرح ارينا في الكويت.
وينتظر محبّو نوال الكويتيّة أن تخرج نجمتهم المُفضّلة عن صمتها لتطمئنهم على صحّتها في أي منشورٍ جديد بخاصةٍ أنّها لم تكشف عن طبيعة الوعكة الصحيّة الّتي أصابتها، وتساءل آخرون عن مصير حفلها المُقبل.
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