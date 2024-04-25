"بشوفها رخيصة".. كارين سلامة تهاجم "البنت بالمايو والارجيلة"

"بشوفها رخيصة".. كارين سلامة تهاجم "البنت بالمايو والارجيلة"

في منشورٍ وصفته بعنوان "رأي غير شعبي"، شنّت الإعلاميّة اللبنانيّة كارين سلامة هجوماً على فئة من الصبايا، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق X.

وفي التفاصيل، كتبت كارين سلامة "يمكن تشوفونيموضة قديمة، البنت يللي على البحر بالمايو والارجيلة بايدها ونازلة فزفزة ورقص، كثير بشوفهارخيصة. ما تتصوري مش حلوة لقيمتك".